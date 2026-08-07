Descoperire surpriză în timpul unor lucrări de rutină în Roma: O clădire de lux din secolul al II-lea, scoasă la lumină

Lucrările de pe Dealul Caelian au scos la suprafață un complex arheologic de mari dimensiuni, decorat cu picturi și mozaicuri valoroase, potrivit Euronews.com.

Proiectul inițial prevedea doar stabilizarea unui zid la Villa Celimontana, însă echipele au identificat până în prezent opt încăperi, dintre care cinci au fost deja complet dezgropate, în timp ce restul se extind dincolo de zona actuală de săpături.

Arheologul-șef Simona Moretta a declarat că echipa se aștepta să găsească vestigii antice, având în vedere amplasarea sitului în apropierea Forumului Roman, dar nu la o asemenea scară:

„Fiind în inima Romei antice, la o aruncătură de piatră de Forumul Roman, am luat cu siguranță în calcul posibilitatea existenței unor vestigii antice, dar cu siguranță nu de o asemenea importanță. Am descoperit o clădire cu cinci încăperi complete, dar și alte opt încăperi ale căror pereți pătrund în zona secțiunii de săpături, pe care însă nu am putut să le excavăm.”

Ea a mai spus că „este vorba de o clădire destul de mare, mai ales cu decorațiuni de suprafață valoroase, deoarece, în special în încăperea «V», am găsit două mozaicuri suprapuse – unul din secolul al III-lea (d.Hr.), iar cel de dedesubt este din secolul al II-lea (d.Hr.).”

Echipele de săpături curăță și cataloghează în prezent sute de artefacte, inclusiv fragmente de marmură, ceramică, mozaicuri și tencuială pictată. Restauratorii reconstruiesc, de asemenea, un tavan bogat decorat, recuperat în secțiuni mari.

Moretta a afirmat că starea de conservare a tavanului a depășit așteptările. „Avem, de asemenea, câteva fragmente de fresce și, mai ales în cazul celui mai recent mozaic descoperit în această încăpere, am găsit tavanul pictat al încăperii în porțiuni mari, pe care am reușit să le sortăm împreună cu restauratorii foarte pricepuți.”

Ea a adăugat: „Acum l-am depozitat și va fi reconstruit; cred că vom recupera peste 50% din întreaga încăpere. Un tavan frumos, pictat cu cercuri roșii și albastre, încadrat de stucatură albă cu denticule.”

Descoperirea i-a obligat pe ingineri să extindă ceea ce fusese inițial planificat ca un simplu proiect de stabilizare. Arhitecta Alessandra Centroni, directoarea lucrărilor, a declarat că săpăturile au devenit rapid mult mai ample decât se anticipase.

Potrivit Danielei Porro, inspector special pentru arheologie al orașului Roma, complexul datează din secolul al II-lea d.Hr. și a fost modificat ulterior în secolul al III-lea:

„Există opt încăperi, dintre care cinci sunt complet dezgropate, iar trei sunt parțial dezgropate, dar care ne-au dezvăluit totuși un decor de mare valoare, cu mozaicuri de podea. Una dintre aceste încăperi are un mozaic geometric de o frumusețe deosebită, în centrul căruia se află o emblemă reprezentând un delfin și pești în jurul unui crater.”

Cercetătorii nu au stabilit încă destinația inițială a clădirii. „Probabil ar fi putut fi un domus aparținând unei familii importante, care ar fi avut o decorațiune atât de elegantă, sau ar putea fi, de asemenea, o cazarmă legată de brigada de pompieri a Romei antice. În această privință, studiile sunt încă în curs de desfășurare și, cu siguranță, ne vor oferi în cele din urmă mai multe informații”, a spus Porro.

Săpăturile fac parte din lucrările de restaurare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Italiei, susținut de Uniunea Europeană. Arheologii se așteaptă ca lucrările de săpături și conservare în curs să ofere noi perspective asupra istoriei Romei antice.