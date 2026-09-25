Desemnarea lui Siegfried Mureșan, contestată în instanță de o deputată. Procesul se judecă cu o zi înainte de votul de învestitură

Decretul prezidențial prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să formeze viitorul guvern a fost atacat la Curtea de Apel București de Ioana Grosaru, deputată in partea minorității italiene, relatează Antena3 CNN și G4Media.

Instanța a stabilit termen pentru a judeca solicitarea deputatei pentru luni, 28 septembrie. Potrivit calendarului dorit de premierului Mureșan, votul de învestitură în Parlament trebuie să aibă loc a doua zi, pe 29 septembrie.

Într-o intervenție la Antena3 CNN, deputata Grosaru a motivat că Siegfried Mureșan, pe care l-a descris drept un „personaj venit cu susținere din afară”, nu este capabil să înțeleagă „problemele cu care ne confruntăm acum”.

„Chiar dacă avem în rândul membrilor asociației persoane care nu împărtășesc în totalitate cum gândesc și cum am acționat personal, totuși, majoritatea nu sunt de acord și și-au exprimat neîncrederea în ceea ce s-a propus și acum, exact cum în urmă am susținut propunerile președintelui, că ne-am gândit la rezolvarea acestei instabilități, ne-am dat acordul să se facă un guvern ca România să depășească problemele pe care acum țara le traversează”, a declarat Grosaru.

Întrebată vineri și de G4Media, dacă vrea un guvern format din PSD și AUR, Grosaru a răspuns: „Din partea celor care au câștigat alegerile. Deci, eu atât am să vă spun, mai mult totul se leagă de nedreptățile la care noi am fost supuși”.

Ce spune un avocat

O instanță de contencios administrativ nu are competența de a verifica decretul semnat de Nicușor Dan, a spus avocatul Toni Neacșu, fost judecător și membru CSM, pentru Antena3.

„Aici suntem, cred eu, totuși, într-o situație destul de clar prevăzut în legislația noastră, și anume tot ceea ce ține de raporturile dintre președinte și Parlament este exclus, potrivit Constituției, de la controlul judecătoresc, adică nu poate fi atacat în justiție în contencios administrativ sau oriunde în altă parte”, a declarat Neacșu.

„Altfel spus, este practic inadmisibil ca instanțele de judecată să analizeze în vreun fel decretele pe care Președintele României le emite în această procedură. E vorba de acest decret. Alte decrete, sigur, pot fi atacate în justiție. Acesta nu poate”, a mai declarat avocatul.

Ioana Grosaru reprezintă din 2024 minoritatea italiană în Parlamentul European. Anterior, această funcție a mai fost deținută de soțul și fiul ei.