Deși nu a fost cea mai caldă din istorie, vara lui 2025 confirmă o tendință tot mai prezentă în ultimii ani

Vara anului 2025 a fost mai caldă decât ar fi normal în România, iunie a fost luna cu cele mai multe recorduri de căldură, în timp ce august a fost ceva mai blândă. Perioada iunie – august confirmă accelerarea încălzirii climatice și frecvența tot mai mare a verilor record, arată o analiză InfoClima.ro.

Nu cea mai caldă, însă greu de suportat

August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august la nivel global. În Europa, temperatura medie din august 2025 a fost de 19,46°C, adică +0,3°C peste medie, dar luna nu a intrat în top 10 cele mai calde luni august din istorie. Totuși, întreaga vară europeană 2025 a fost a patra cea mai caldă înregistrată, cu +0,9°C peste media 1991–2020.

Valul de căldură a lovit neobișnuit de devreme în multe zone din Europa, unde astfel de temperaturi sunt, de regulă, așteptate abia la sfârșitul lunii iulie sau în august. Căldura extremă care apare devreme în sezon este, de obicei, mai periculoasă, deoarece oamenii nu sunt încă adaptați la temperaturile estivale.

Datele arată nu doar o tendință pe termen lung de încălzire a verilor la nivel global, ci și faptul că verile recente, inclusiv 2024 și 2025, se află la extremele seriei. Aceasta confirmă accelerarea încălzirii climatice și frecvența tot mai mare a verilor record, se scrie în analiza semnată de fizicianul Bogdan Antonescu.

Iulie 2025 a fost o adevărată lună de „cuptor” în România

Deși iulie 2025 nu a fost, în general, luna cu cele mai ridicate temperaturi medii la nivel local, abaterile față de media climatologică 1991–2020 au fost semnificative. În sudul și sud-vestul țării, anomaliile au depășit +2.5°C, iar în orașe precum Craiova și București temperatura medie lunară a fost cu peste 2°C mai ridicată decât normalul.

Aceste rezultate evidențiază caracterul deosebit de cald al lunii iulie 2025 și ilustrează tendința recentă de accentuare a valurilor de căldură în contextul schimbărilor climatice. Stresul termic accentuat, alături de fenomene extreme precum furtunile violente, au afectat întinse regiuni ale țării în această vară, semnalând tot mai clar efectele accelerate ale schimbărilor climatice asupra României.

În iulie 2025 au fost mai multe zile cu temperaturi de peste 40 C în România, culminând cu +43,4 C la Calafat. Per total, media lunii la nivelul țării, conform datelor ANM, a fost de 23,5 °C, aceasta fiind cu 1,7 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020). Cele mai mari temperaturi medii, 26,7 °C, au fost la Călărași și Zimnicea.

14 iulie 2025 a fost cea mai caldă zi la nivel global din 2025.

Iunie aduce caniculă tot mai intensă

Deși schimbările climatice influențează toate valurile de căldură, concluziile cercetării arată că intensitatea celor din luna iunie a crescut mai brusc decât a celor din iulie — ceea ce sporește riscul apariției timpurii a unor episoade extreme de caniculă.

Odată cu aceste temperaturi intervine un factor important: stresul termic, deoarece acesta poate avea impact semnificativ asupra sănătății, productivității, economiei și afectează mai puternic persoanele vulnerabile din punct de vedere socio-economic, se arată în analiza citată.

Stresul termic apare atunci când corpul uman nu mai reușește să își mențină temperatura internă normală din cauza căldurii excesive din mediu. În asemenea condiții, organismul se suprasolicită pentru a se răcori (de exemplu, prin transpirație, dilatarea vaselor de sânge), ceea ce poate duce la probleme de sănătate de la disconfort și epuizare, până la afecțiuni grave sau chiar deces. Cu cât expunerea la căldură extremă este mai lungă, cu atât riscurile cresc.