Despre ceva ce România a descoperit și ea recent: „Țara aceasta are un potențial uriaș de a vinde ceva ce numai ea are”

Via Transilvanica, traseul care străbate România de-a lungul a 1.600 de kilometri, a obținut recent din partea Tripadvisor distincția „Traveller’s Choice Award”, acordată destinațiilor aflate între cele 10% cele mai bune experiențe la nivel global.

„Nu avem noi cea mai frumoasă pârtie de schi din Europa. Nu avem noi cel mai bun litoral din lume. Dar avem zona rurală care este extraordinară”, spune într-un interviu pentru newsletterul „Partea Bună”, Alin Ușeriu, cel care a fondat, în urmă cu opt ani Via Transilvanica, împreună cu fratele său, ultramaratonistul Tibi Ușeriu.

În fiecare zi de vineri, jurnalista HotNews Raluca Ion distribuie newsletter-ul de știri bune, realizări și povești ale oamenilor care nu au cedat: „Partea bună”. Vă puteți abona la newsletter aici.

Supranumit „drumul care unește”, traseul de lungă distanță este, înainte de toate, un proiect social, prin care Asociația Tășuleasa Social încearcă să pună în valoare satele uitate ale României și, prin asta, să le salveze de la decădere și uitare.

Imagine de pe Via Transilvanica. Asociația Tășuleasa Social

„Este de nepermis ca bogăția asta să se piardă”

Sunt localități în care, vreme de zeci de ani, nu s-a născut niciun copil și în care un bebeluș a venit pe lume după ce o familie de tineri s-a stabilit acolo, pentru că a văzut în Via Transilvanica o oportunitate. Sunt femei în vârstă care trăiau izolate și astăzi găzduiesc drumeți și le fac de mâncare. Sunt sate care au început să prospere și călători străini care au aflat în acest fel de România.

„Eu n-am văzut nicăieri pe unde am fost în lume atâtea motive florale, atâtea flori frumoase duse pe portul popular sau în casă, pe perete, pe cergi, pe covoare. Am dus frumosul cumva peste tot, avem o legătură puternică cu natura, cu pădurea, cu poienile. Și este de nepermis ca bogăția asta să se piardă”, spune Alin Ușeriu, care crede că „țara aceasta are un potențial uriaș de a vinde ceva ce numai ea are”.

Modulul de găzduire de la Șapartoc conceput de arhitectul Dorin Ștefan. Asociația Tășuleasa Social

Mobilizarea aproape magică

Și mai e ceva ce Alin Ușeriu spune că a observat de-a lungul timpului: „Noi suntem în stare, aproape de fiecare dată, să evităm răul. Ne mobilizăm să mergem la vot când este foarte grav, ne mobilizăm să sărim cu toții cu găleți de apă și să stingem o gospodărie care s-a aprins. Ne mobilizăm să salvăm pe cineva care a avut un accident. Dar ce am observat foarte tare este că, pe urmă, dacă am evitat răul, stăm acolo. Nu suntem în stare să facem și binele”.

Alin Ușeriu povestește cum, de la an la an, încearcă să facă drumul mai ofertant și mai sigur. Iar începând din acest sezon, drumeții vor putea întâlni pe Via Transilvanica un nou tip de construcție: un modul de găzduire conceput de arhitectul Dorin Ștefan. Primul modul a fost inaugurat joi în județul Mureș, însă Alin Ușeriu speră ca, în timp, pe Via Transilvanica să se găsească 300 de astfel de construcții.

Continuarea, în newsletterul „Partea Bună” de vineri, 15 mai. Vă puteți abona mai jos.