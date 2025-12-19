Despre război și pace: În doar câteva ore, Putin este așteptat să transmită un semnal major

Președintele rus Vladimir Putin va transmite probabil vineri un semnal important Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința lui de pace sau de continuare a războiului din Ucraina, când va vorbi în cadrul unei conferințe-maraton de presă, de sfârșit de an, scrie Reuters.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei, declanșând cea mai mare confruntare dintre Moscova și Occident de la finalul Războiului Rece încoace.

Președintele american Donald Trump, care spune că vrea să fie amintit ca un pacificator, s-a plâns în repetate rânduri că încheierea războiului din Ucraina este unul dintre obiectivele de politică externă greu de atins în timpul celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă.

Putin, liderul suprem al Rusiei începând din ultima zi a anului 1999, va ține o conferință de presă de sfârșit de an și va accepta o sesiune de întrebări și răspunsuri cu populația, care va începe vineri, 19 decembrie, la ora 09:00 GMT (11:00, ora României).

Putin, așteptat să răspundă la zeci de întrebări

În cadrul evenimentului „Rezultatele anului”, pe care Putin l-a organizat în formate diferite, în majoritatea anilor începând din 2001, președintele rus răspunde la zeci de întrebări despre orice, de la creșterea prețurilor și propriul său viitor până la armele nucleare și ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Participanții la conferință au trebuit să se supună unui test COVID – aceasta este în continuare o procedură de rutină pentru întâlnirile la care participă Putin (în vârstă de 73 de ani), la câțiva ani după sfârșitul pandemiei.

Miza este dacă Putin va accepta să pună capăt celui mai sângeros război din Europa de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, să spună gradul în care puterile europene sunt marginalizate în cadrul procesului de negocieri și dacă acordul de pace negociat de Statele Unite va fi acceptat sau nu.

Ucraina și aliații săi europeni sunt îngrijorați că Trump ar putea „vinde” Ucraina și ar putea lăsa puterile europene să plătească factura pentru sprijinirea țării devastate de război, după ce forțele ruse au ocupat 12-17 kilometri pătrați pe zi în 2025, notează Reuters.

Kievul și Europa îi dau dreptate fostului președinte american Joe Biden, care a afirmat că invazia rusă a fost o acaparare de teritorii în stil imperial, pentru care Moscova trebuie pedepsită, o viziune contestată de Trump.

Putin consideră războiul ca un moment decisiv în relațiile cu Occidentul, care, susține el, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO și prin încălcarea a ceea ce el consideră că este sfera de influență a Moscovei.

Sfârșitul războiului ar putea reconecta Rusia – care deține unele dintre cele mai mari rezerve de resurse naturale din lume, de la petrol și gaze la diamante și pământuri rare – cu Statele Unite, tocmai în momentul în care Washingtonul încearcă să se concentreze din nou pe concurența cu China, țară cu care Putin a încheiat un parteneriat „fără limite”.

Continuarea războiului ar duce la multe alte victime, ar epuiza economiile Ucrainei, Rusiei și puterilor europene și ar crește șansele de escaladare a conflictului.

Oficialii americani afirmă că Rusia și Ucraina au suferit peste 2 milioane de victime, inclusiv morți sau răniți, în total, de la începutul războiului. Nici Rusia, nici Ucraina nu divulgă estimări credibile ale pierderilor lor.