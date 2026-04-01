„Destul de isteric”. Trump i-a amenințat pe europeni că oprește livrările de armament către Ucraina dacă nu participă la deblocarea Strâmtorii Ormuz

Petrolierul Shenlong Suezmax, sub pavilionul Liberiei, în portul Mumbai, din India, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz, pe 11 martie 2026. FOTO: Hindustan Times / imago stock and people / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va opri livrările de arme către Ucraina pentru a exercita presiuni asupra aliaților europeni să se alăture unei „coaliții de voință” în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, scrie miercuri Financial Times, citând surse informate cu privire la aceste discuții, potrivit Reuters.

Astfel, Trump a amenințat că va opri livrările către PURL, inițiativa NATO de achiziționare de arme pentru Ucraina, care este finanțată de către țările europene.

Strâmtoarea Ormuz – o rută strategică, prin care tranzitează de obicei aproximativ 20% din petrolul mondial – a fost practic închisă de Iran după ce SUA și Israelul au atacat Republica Islamică la sfârșitul lunii februarie.

Președintele american a cerut luna trecută forțelor navale ale NATO să-l ajute să redeschidă strâmtoarea, dar a fost respins de capitalele europene, care au afirmat că acest lucru este imposibil cât timp conflictul este în desfășurare, mai multe dintre ele subliniind, de asemenea, că „acesta nu este războiul nostru”.

Declarație comună, emisă în grabă

Trei oficiali familiarizați cu discuțiile au precizat, pentru Financial Times (FT), că Trump a răspuns amenințând că va opri livrările către PURL.

Ca urmare, și la îndemnul șefului NATO, Mark Rutte, un grup de țări, inclusiv membri cheie ai alianței precum Franța, Germania și Marea Britanie, a emis o declarație convenită în grabă pe 19 martie, care spunea: „Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz”

Unul dintre oficialii informați cu privire la discuții a declarat: „Rutte a fost cel care a insistat asupra declarației comune, deoarece Trump amenințase că se va retrage din PURL și, în general, din (problemele referitoare la) Ucraina.

„Declarația a fost apoi redactată rapid, iar alte țări s-au alăturat ulterior, deoarece nu a fost suficient timp pentru a invita pe toată lumea să o semneze imediat”, a mai spus acest oficial.

Trump, „destul de isteric”

Rutte a participat la mai multe convorbiri telefonice cu Trump și cu secretarul de stat american Marco Rubio în cele două zile dinaintea emiterii declarației, au precizat doi oficiali.

Un alt oficial a dezvăluit că Rutte, într-o convorbire cu Franța, Germania și Marea Britanie, a explicat că Trump era „destul de isteric” din cauza refuzului europenilor de a ajuta la protejarea Strâmtorii Ormuz.

Oficialii britanici au insistat că Marea Britanie și SUA discutau „la nivel militar” opțiuni pentru securizarea strâmtorii înainte de 19 martie, dar nu au negat că Washingtonul amenințase că își va retrage sprijinul pentru Ucraina dacă țările NATO nu își intensifică eforturile.

Anna Kelly, adjuncta purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Președintele Trump și-a exprimat clar dezamăgirea față de NATO și alți aliați și, așa cum a subliniat președintele, «Statele Unite vor ține minte».”

Trump amenință cu retragerea SUA din NATO

Trump și-a exprimat în repetate rânduri dezamăgirea față de aliații europeni pentru că nu fac mai mult pentru a sprijini războiul SUA împotriva Iranului, în timp ce prezintă conflictul din Ucraina ca fiind o problemă a Europei.

„Noi suntem acolo pentru a proteja NATO, pentru a-i proteja de Rusia. Dar ei nu sunt acolo pentru a ne proteja pe noi. Este ridicol”, a spus președintele american, în timpul unei ședințe de cabinet, săptămâna trecută.

Miercuri, Trump a declarat pentru Reuters că intenționează să anunțe în cursul serii, într-un discurs adresat publicului american și programat la ora locală 21:00 (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 a României) că va lua în considerare în mod „absolut” retragerea SUA din NATO.

Mai devreme, într-un interviu acordat publicației britanice Daily Telegraph, președintele american a lansat public pentru prima dată ideea că ia în considerare în mod serios să retragă SUA din NATO, pentru că aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul britanic.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Întotdeauna am știut că era un tigru de hârtie, iar (președintele rus Vladimir) Putin știe și el asta, apropo”, a spus liderul de la Casa Albă.

Un oficial NATO a declarat că alianța nu comentează conținutul convorbirilor telefonice purtate de Rutte cu alți lideri și a trimis FT către o declarație publică făcută de șeful NATO pe 19 martie. Răspunzând la o întrebare privind iritarea lui Trump față de aliații NATO în legătură cu Strâmtoarea Ormuz, Rutte a spus: „Sunt încrezător că aliații, ca întotdeauna, vor face totul pentru a ne susține interesele comune.”

Mai multe țări au semnat declarația comună, după publicarea acesteia, pe 19 martie.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a spus miercuri că va găzdui în această săptămână discuții între cele 35 de țări semnatare privind formarea unei coaliții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz „după încetarea luptelor”.

Rubio nu a exclus posibilitatea redirecționării armelor destinate Ucrainei

Operațiunile americano-israeliene împotriva Iranului au intensificat concurența globală pentru rachetele interceptoare Pac-3 utilizate în sistemele de apărare aeriană Patriot și folosite de țările din Golf pentru a se apăra împotriva atacurilor iraniene.

Interceptoarele sunt, de asemenea, o parte vitală a capacității Ucrainei de a se apăra împotriva rachetelor rusești.

Rubio a declarat vinerea trecută că livrările militare americane către Ucraina prin mecanismul PURL nu au fost afectate de războiul din Orientul Mijlociu. „Nimic nu a fost încă redirecționat”, a adăugat șeful diplomației americane.

Însă Rubio nu a exclus posibilitatea ca, în viitor, SUA să încerce să redirecționeze armele destinate Ucrainei pentru refacerea stocurilor americane consumate în războiul împotriva Iranului.

„Dacă avem nevoie de ceva pentru America și este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a adăugat secretarul de stat american.