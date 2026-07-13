Dezastru evitat pe o cursă Wizz Air la două secunde distanță. Eroare de calcul a piloților. „Luăm foarte în serios concluziile anchetei”

Incidentul a avut loc în aprilie 2025 la aeroportul din Luton, unul dintre cele mai aglomerate din Londra, dar a fost făcut public abia pe 9 iulie anul trecut, printr-un comunicat al Air Accidents Investigation Branch (AAIB), organismul britanic de investigare a siguranței aeriene, scrie luni ziarul italian Corriere della Sera.

În incident a fost implicat un avion al companiei Ascend Airways, o companie aeriană charter britanică, care astăzi nu mai este activă, și care furniza aeronave și echipaje altor companii aeriene în perioadele de vârf.

În replică, Wizz Air recunoaște incidentul, precizează că acesta a aparținut unui partener al companiei și că ia „foarte în serios concluziile anchetei AAIB”

În acea zi, aeronava efectua zborul 5411 Londra-Atena pentru Wizz Air UK, divizia britanică a companiei aeriene low-cost maghiare. Boeingul 737 Max (flota Wizz Air este formată exclusiv din aeronave Airbus) avea la bord 162 de pasageri, 2 piloți și 4 însoțitori de zbor, potrivit Aaib. Echipajul — comandantul avea 10.000 de ore de zbor, dintre care 3.000 pe acest model de avion — pregătise inițial zborul pentru o decolare pe întreaga lungime a pistei 25. Numai că avionul a decolat din alt punct.

Potrivit ziarului britanic The Telegraph, zborul 5411 a decolat cu câteva momente înainte de a ajunge la capătul pistei de la Aeroportul Luton și asta pentru că piloții nu verificaseră dacă calculele esențiale pentru decolare, cunoscute sub denumirea de viteze V, fuseseră introduse în computerele avionului, a declarat Biroul de Investigare a Accidentelor Aeriene (AAIB).

Avionul a decolat de la Luton când mai rămăseseră doar 162 de metri de pistă, ceea ce înseamnă că a decolat cu două secunde înainte de a ajunge la capătul pistei.

Zborul în cauză a aterizat fără probleme la Atena, iar avionul a mai efectuat încă trei zboruri în acea zi, conform datelor de la FlightRadar24.

Compania Ascend Airways a intrat în faliment la începutul acestui an, având, potrivit rapoartelor, datorii de 50 de milioane de dolari față de creditori.

Reacția Wizz Air

„Siguranța este prioritatea noastră absolută și luăm foarte în serios concluziile anchetei AAIB”, a declarat pentru Corriere della Sera o purtătoare de cuvânt a Wizz Air. „Zborul în cauză a fost operat de Ascend Airways, care este responsabilă și de comportamentul echipajului de zbor, precum și de respectarea tuturor procedurilor operaționale și a cerințelor normative aplicabile”. AAIB „a identificat acest incident ca fiind o eroare procedurală izolată a echipajului de zbor și nu a constatat nicio deficiență tehnică sau a sistemului de management al siguranței al Wizz Air”, a precizat aceasta.

„Wizz Air aplică o supraveghere riguroasă asupra tuturor partenerilor de tip wet lease”, comentează reprezentanții companiei low-cost. „Înainte ca un operator să fie selectat, acesta trebuie să îndeplinească cerințe normative, operaționale și de siguranță extrem de riguroase. Pe toată durata colaborării, operatorii sunt supuși unei supravegheri continue, care include monitorizarea periodică a performanțelor, revizuiri de siguranță și audituri, pentru a asigura conformitatea atât cu cerințele normative, cât și cu standardele operaționale proprii ale Wizz Air”, se mai arată în reacție.