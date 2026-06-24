Dezvăluirea unui senator SUA: „A pătruns în aproape toate sistemele noastre clasificate în câteva ore”

Modelul de inteligență artificială Mythos al companiei Anthropic a găsit vulnerabilități în sistemele informatice extrem de sensibile ale guvernului SUA în cadrul unui exercițiu de testare, potrivit Associated Press și Reuters.

Anthropic a colaborat cu agențiile de informații din Washington pentru a efectua teste folosind Mythos în cadrul Proiectului Glasswing, a precizat AP, referindu-se la un program cu acces restricționat conceput pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile din software-ul critic înainte ca atacatorii să le poată exploata.

Senatorul Mark Warner din Virginia a făcut referire la aceste teste în cadrul unei audieri din Congres din această lună, afirmând că a fost informat de către șeful Agenției Naționale de Securitate, Joshua Rudd, că Mythos „a pătruns în aproape toate sistemele noastre clasificate, nu în câteva săptămâni, ci în câteva ore”.

Citând un oficial american neidentificat, AP a scris că, deși Mythos a identificat anumite vulnerabilități în câteva ore, acest lucru nu înseamnă că modelul a fost capabil să le exploateze în acel interval de timp.

Casa Albă, Anthropic și Departamentul Apărării nu au răspuns imediat la solicitările de declarații pe această temă ale agenției Reuters.

Relația companiei Anthropic (care se pregătește pentru listarea pe bursă) cu guvernul SUA a fost una tumultoasă.

Compania a refuzat să permită armatei SUA să utilizeze modelele sale de IA pentru supraveghere internă și sisteme de arme complet autonome, iar guvernul a ripostat prin includerea acesteia pe o listă neagră de securitate națională.

De asemenea, în această lună, guvernul SUA a ordonat companiei să suspende exporturile celor mai recente modele de AI, Mythos și Fable, către destinații din întreaga lume și către toți cetățenii străini, invocând motive de securitate națională.

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