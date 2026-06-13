Anthropic își suspendă noile modele AI, după o intervenție a Administrației Trump

Blocarea urgentă a celor mai recente modele AI, anunțată de Anthropic vineri seară, vine la scurt timp după ce Donald Trump a ordonat supravegherea tehnologiei, potrivit The New York Times.

Anthropic a precizat că guvernul SUA a ordonat suspendarea accesului tuturor cetățenilor străini la modelele sale Fable 5 și Mythos 5, invocând motive de securitate națională.

Compania a dezvăluit ordinul într-o postare pe rețelele sociale, afirmând că „trebuie să le dezactiveze brusc pentru toți clienții noștri, pentru a asigura conformitatea”. Cetățenii străini care lucrează pentru Anthropic sunt, de asemenea, afectați de suspendare.

Ordinul a venit de la Departamentul Comerțului, potrivit unei surse anonime familiarizate cu subiectul, citate de NYT. Deocamdată nu este clar cât timp vor dura aceste restricții.

O nouă dispută între Anthropic și Administrația Trump

Este a doua oară când administrația Trump vizează compania cu sediul în San Francisco. În luna martie, după discuții privind modul în care tehnologia Anthropic ar putea fi utilizată în domeniul militar și al serviciilor de informații, Pentagonul a declarat compania un risc inacceptabil pentru lanțul de aprovizionare, fapt ce ar putea limita utilizarea ei de către agențiile federale.

Restricțiile privind vânzarea de tehnologii cheie către țări precum China sunt comune, însă ordinul actual care limitează utilizarea tehnologiei Anthropic este neobișnuit de extins. Această măsură ar putea, în teorie, să împiedice angajații care sunt cetățeni ai unor națiuni aliate, precum Canada sau Marea Britanie, să lucreze la aceasta.

Decizia ar putea provoca, de asemenea, probleme semnificative pentru dezvoltarea tehnologică la Anthropic, care, alături de OpenAI, este una dintre cele mai influente companii din domeniul inteligenței artificiale din lume. Deși Mythos și Fable 5 sunt noi, acestea au fost considerate o îmbunătățire semnificativă față de modelele anterioare de inteligență artificială.

Anthropic a prezentat Claude Mythos în aprilie, dar a declarat că nu poate face public sistemul deoarece ar putea deveni un instrument puternic pentru hackerii care caută modalități de a pătrunde în rețelele de calculatoare.

Modelul a devenit rapid un motiv de îngrijorare atât la Washington, cât și în Silicon Valley, deoarece experții se temeau că inteligența artificială reprezintă o amenințare nouă și mai periculoasă pentru rețelele informatice.

Compania a oferit sistemul către 40 de organizații de infrastructură critică pentru a remedia vulnerabilitățile. Reacțiile cercetătorilor au fost împărțite: unii au considerat modelul o amenințare alarmantă, în timp ce alții l-au văzut ca pe o evoluție utilă atât pentru apărare, cât și pentru atac.

În declarația de vineri, Anthropic a indicat că decizia guvernului este o reacție exagerată, afirmând: „Ne cerem scuze pentru această întrerupere a serviciilor pentru clienții noștri. Considerăm că este vorba de o neînțelegere și lucrăm pentru a restabili accesul cât mai curând posibil.”

După prezentarea Mythos, Casa Albă a analizat o nouă formă de supraveghere. Săptămâna trecută, președintele Trump a semnat un ordin executiv prin care solicita companiilor să ofere voluntar guvernului dreptul de a supraveghea noile sisteme înainte de lansarea publică.