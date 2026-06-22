Dezvăluiri din culisele negocierii dintre George Simion și Adrian Veștea pentru voturile AUR. A insistat pentru o reacție de la Nicușor Dan

Lista de miniștri ai Guvernului Adrian Veștea a fost depusă la Parlament, abia după ce premierul desemnat ar fi fost sigur că are toate voturile, susțin sursele HotNews. Cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire. O parte dintre acestea ar trebui să vină de la AUR. La negocierile din această seară dintre George Simion și Adrian Veștea, primul a cerut a doua funcție în statul român pentru Petrișor Peiu.

La întâlnirea cu Veștea, Simion a insistat ca președintele Nicușor Dan să iasă public și să-și reformuleze opiniile despre AUR.

„La sediul Partidului AUR a venit premierul desemnat de către Nicuşor Dan pentru a ocupa funcţia de prim-ministru, împreună cu câţiva dintre miniştri, ministrul Apărării, ministrul Energiei. Cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament şi primul partid în preferinţele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem nişte restricţii din partea preşedintelui republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veştea. Nicuşor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Considerăm că sunt complet nefondate şi de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Aşteptăm din partea lui Nicuşor Dan nişte clarificări înainte de votul de astăzi de la 21.30”, a spus Simion.

În discuțiile din zilele trecute, AUR ceruse funcția de președinte al Senatului pentru Petrișor Peiu. Practic a doua funcție în stat, iar în cazul suspendării președintelui Nicușor Dan, Peiu ar fi putut deveni președinte interimar al României.

Amenințările lui Peiu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că se va retrage din conducerea partidului și, cel mai probabil, din funcția de lider al grupului parlamentar din Senat dacă formațiunea condusă de George Simion va decide să voteze pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Să mă retrag din prim-planul vieții publice, să stau la cutie, în banca mea”, a răspuns Peiu, întrebat ce va face dacă liderul AUR, George Simion, va decide susținerea noului Executiv.

Întrebat ulterior dacă va pleca din partid, senatorul a spus că nu ia în calcul acest lucru.

„Nu am spus asta, că am avut o înțelegere și o respect, dar nu mai e bine să fiu în față (…) Nu e ușoară (dezamăgirea, n.r.), e mare, dar e o decizie normală (…) mi-am spus punctul de vedere și dacă punctul de vedere acum este altul nu cred că mai e cazul să mai reprezint eu, stau liniștit în bancă, votez ce spune partidul și asta e. La încheierea mandatului plec acasă și gata”, a afirmat el.

Întrebat dacă AUR cere funcția de președinte al Senatului în schimbul voturilor pentru Guvern, Peiu a respins ideea că ar fi formulat astfel de solicitări.

„Eu nu am cerut nimic, am spus doar că dacă se face o negociere vreodată, plecând de la zero, evident că orice om își dorește, dar în acest context eu nu am cerut nimic (…) Am discutat cu Simion dar vă pot spune doar poziția mea, nu mai risc nimic. Eu nu am cerut nicio astfel de poziție, nu o cer și nu o voi cere în acest context”, a spus numărul 2 din AUR.