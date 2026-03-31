DEZVĂLUIRI. O angajată PSD a obținut venituri de 500.000 de euro în doi ani. După contractele cu partidul, profitul firmei ei a crescut cu 2984%

Elena Vlad, directoarea economică a PSD în 2024 și 2025, a încasat bani de la partid, din instituții de stat și din propriile firme. Pe lângă salariul din Kiseleff, ea a avut contracte consistente cu partidul în timpul campaniilor electorale. În medie, Elena Vlad a câștigat peste 20.000 de euro lunar, scrie site-ul de investigații Snoop.

Datele analizate de Snoop, bazate pe documente oficiale asumate de Elena Vlad și PSD, arată că aceasta a încasat aproximativ 2,5 milioane de lei (circa 500.000 de euro) în ultimii doi ani, majoritatea sumelor având legătură directă cu partidul.

Cordial Contab, firma deținută de Elena Vlad, a înregistrat un salt spectaculos în 2024, cu un profit de peste 600.000 de lei – de aproape 30 de ori mai mare decât în anul anterior – pe fondul contractelor cu mai multe filiale PSD în campaniile electorale.

Pe lângă veniturile din contractele cu PSD, Vlad a încasat în ultimii doi ani încă aproximativ 81.000 de euro din funcții în Consilii de Administrație și indemnizații profesionale.

„Pe lângă consultanții politici, Elena Vlad este persoana cea mai bine plătită de PSD. Chiar dacă nu este un bugetar propriu-zis, banii provin tot de la stat, încasează sume enorme din banii primiți de PSD de la bugetul de stat. A fost mereu fidelă partidului, iar partidul nu a pierdut bani”, au declarat surse politice din vârful partidului.

Informațiile obținute de Snoop arată că Elena Vlad a încasat din diferite surse 2,5 milioane de lei (500.000 de euro) în ultimii doi ani. Toate sursele importante de venit au legătură cu PSD.

Directoarea economică a social-democraților este oficial angajata partidului și a primit, în perioada menționată, un salariu net cumulat de aproape 390.000 de lei (aproape 40.000 de euro pe an).

Dar banii nu provin doar din salariu, ci chiar din contractele cu PSD.

Profit record pentru firma sa, Cordial Contab SRL, în 2024

În campania pentru alegerile locale din 2024, Cordial Contab SRL a încheiat contracte în valoare de 240.000 de lei cu mai multe organizații județene ale PSD. Filialele care au semnat aceste contracte sunt PSD Constanța, Arad, Sectorul 1 și Sectorul 5.

Elena Vlad deține firma Cordial Contab. Ea este și administratorul societății. Datele financiare arată explozia firmei în 2024, când cifra de afaceri a crescut cu 459%, iar profitul cu 2984%.

Dacă profitul din 2023 a fost de 20.000 de lei, el a sărit la 629.707 lei în 2024 datorită contractelor cu PSD.

În campania pentru parlamentare, toamna lui 2024, firma Elenei Vlad, Cordial Contab, obține în urma contractelor cu filiale din Arad, Constanța și Diaspora peste 500.000 de lei. Banii provin tot în urma serviciilor de mandatar financiar.

Arad – 59.500 /164.220 de lei

Constanța – 142.800 de lei / 119.000 de lei

Diaspora – 35.700 de lei

Campaniile electorale – 1,5 milioane de lei pentru „Vlad Elena Expert Contabil”

Partidul a încheiat, în campania pentru locale și europarlamentare 2024, un contract cu „Vlad Elena Expert Contabil”. Valoarea totală plătită este de 219.000 de lei pentru europarlamentare 2024 și 139.000 de lei pentru locale 2024.

Serviciile oferite au fost de mandatar și mandatar financiar coordonator.

Pe 6 noiembrie 2024, este plătită pe „Vlad Elena Expert contabil” cu 296.042 de lei pentru campania de la parlamentare.

Campania prezidențială a lui Marcel Ciolacu îi aduce angajatei PSD un alt contract de 296.042 de lei, tot pentru servicii de mandatar financiar, tot pe „Vlad Elena expert contabil”.

Ultima campanie majoră pentru Elena Vlad este cea pentru prezidențiale 2025. Deși PSD nu are candidat propriu, ci îl susține pe Crin Antonescu, serviciile de mandatar financiar îi aduc „Elenei Vlad expert contabil” un nou contract de 592.000 de lei.

Valoarea câștigurilor pentru 2024 și 2025

salariu partid – 389.666 de lei

Vlad Elena expert contabil – sume încasate în campanii – 1,5 milioane de lei

Cordial Contab – contracte cu PSD – 740.000 de lei

Potrivit declarațiilor de avere, Elena Vlad susține că a încasat în 2024 și 2025, pentru serviciile de expert contabil, suma de 1,15 milioane de lei (circa 230 mii euro). Diferența de până la 1,6 milioane de lei (320 mii euro), suma încasată de la PSD, este reprezentată de taxele plătite, spune Vlad, contactată de Snoop.

„Sunt doi ani de campanii electorale, veniturile au fost declarate în doi ani fiscali. Am plătit sănătatea, CAS, impozit”, a precizat ea.

De la Cordial Contab, Elena Vlad a primit, tot în ultimii doi ani, dividende de aproape 500.000 de lei (100 mii euro).

