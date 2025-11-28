Diagnosticarea precoce și tratamentul microinvaziv al afecțiunilor pulmonare: o șansă în plus pentru o viață mai lungă

Cancerul pulmonar continuă să fie una dintre cauzele principale de deces prin cancer la nivel mondial, generând mai multe victime decât cancerul de sân și cel de prostată la un loc. În fiecare an, peste două milioane de persoane sunt diagnosticate, dintre care aproximativ 470.000 în Europa. Deși terapiile oncologice au progresat semnificativ, rata de supraviețuire rămâne redusă – sub 20% la cinci ani de la diagnostic, în mare parte din cauza depistării tardive.

În România, cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați și se află în creștere și în rândul femeilor. Dincolo de fumat, tot mai mulți factori – de la poluarea urbană până la expunerea profesională – contribuie la dezvoltarea bolilor pulmonare cronice. În acest context, accesul la metode moderne de diagnostic devine o necesitate, nu un lux.

Depistarea în stadii incipiente ar putea schimba radical aceste statistici. În fazele timpurii, tumorile pulmonare pot fi tratate cu succes prin proceduri microinvazive sau prin terapii oncologice țintite, însă pentru aceasta este esențial ca boala să fie descoperită înainte de apariția simptomelor severe.

MONZA ARES a anunțat recent lansarea primului Departament de Bronhologie Terapeutică Intervențională și Diagnostică din mediul privat, coordonat de dr. Mihai Alexe, medic primar pneumolog, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul bronhologiei.

Noul departament își propune să aducă diagnosticul precoce și de precizie mai aproape de pacienți, folosind tehnologie de ultimă generație și metode microinvazive care pot identifica afecțiuni pulmonare în stadii incipiente.

Tehnologie avansată pentru diagnostic și tratament microinvaziv

Spitalul Monza Ares din București este dotat cu bronhoscopul Olympus BF-1TH1100 și platforma EVIS X1 cu EBUS radial și liniar, considerate printre cele mai performante la nivel internațional pentru diagnosticul și stadializarea cancerului pulmonar.

Bronhoscopia cu ultrasunete (EBUS) permite accesul la ganglionii limfatici (EBUS liniar) și zone periferice ale plămânilor (EBUS radial), fără incizii, folosind o cameră miniaturală și un sistem de ghidaj ecografic în timp real. Astfel, medicii pot preleva probe tisulare cu precizie milimetrică, evitând intervențiile chirurgicale exploratorii.

În multe cazuri, diagnosticul și stadializarea pot fi realizate în cadrul aceleiași proceduri, ceea ce înseamnă mai puține etape, mai puțin disconfort și o recuperare mai rapidă pentru pacient.

„Progresele recente în bronhologia intervențională ne permit să identificăm rapid și corect probleme complexe și să intervenim microinvaziv, reducând riscurile, crescând confortul pacientului și accelerând recuperarea. Este o abordare modernă, centrată pe pacient, care aduce medicina de vârf mai aproape de oameni”, explică dr. Mihai Alexe.

Colaborare interdisciplinară și abordare integrată

Noul departament funcționează într-un cadru interdisciplinar, integrat într-un ecosistem cardio-toraco-metabolic dezvoltat de MONZA ARES.

Pacienții pot avea o experiență completă, în același loc: pneumologie – evaluare clinică, diagnostic și monitorizare; bronhologie diagnostică și intervențională terapeutică – proceduri microinvazive de diagnostic și tratament endoscopic; chirurgie toracică – opțiuni chirurgicale avansate pentru cazurile complexe.

„Colaborarea dintre chirurgia toracică și bronhologia intervențională schimbă semnificativ modul în care gestionăm cazurile dificile. Un diagnostic precis și complet, obținut înainte de intervenția chirurgicală, ne permite să alegem cea mai potrivită strategie operatorie și să reducem riscurile pentru pacient”, afirmă dr. Bogdan Tănase, medic primar chirurgie toracică în cadrul MONZA ARES.

„În multe situații, bronhoscopia intervențională ne oferă informațiile esențiale pentru a decide dacă un caz poate fi tratat microinvaziv sau necesită o intervenție chirurgicală complexă. Acest dialog permanent între specialități scurtează drumul pacientului către tratamentul corect și eficient”, completează dr. Alin Burlacu, medic primar chirurgie toracică MONZA ARES.

O direcție necesară în medicina respiratorie

Creșterea incidenței bolilor pulmonare și progresele tehnologice recente fac ca bronhologia intervențională să devină o direcție esențială în medicina respiratorie modernă. Prin astfel de inițiative, medicina privată din România se aliniază practicilor internaționale, oferind pacienților posibilitatea de a beneficia de evaluări complexe, precise și microinvazive într-un mediu sigur și bine coordonat.

