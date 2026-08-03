Diana Buzoianu trimite Corpul de Control să verifice activitatea Gărzii de Mediu în cinci județe. Ce susține că i-au spus cetățenii

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a solicitat luni corpului de control „să facă un control de urgență pe cum au fost sau nu prioritizate problemele grave de mediu” în județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea.

Corpul de control, a spus ministrul, va trebui să verifice dacă acțiunile comisariatelor de mediu în cauză „reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din județele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecția mediului”.

Ea a citat ceea ce a descris a fi „o parte din replicile” pe care le primește „recurent” când se deplasează în teritoriu:

„Doamna Buzoianu, la noi în oraș/județ garda de mediu e mână în mână cu primarul/președintele de Consiliu Județean și nu vede problemele”

„Doamna Buzoianu, inspectorii din local nu răspund la sesizări”

„Doamna Buzoianu, de ani de zile avem problema asta de mediu nerezolvată și noi suntem acuzați că de ce facem atâta caz pe subiect”

Ce a spus despre Garda de Mediu

Ministrul interimar Diana Buzoianu a afirmat că „Garda de Mediu are sute de inspectori profesioniști” și că activitatea instituției „s-a îmbunătățit în ultimii ani”, însă există și probleme.

„Nu putem ascunde (cui îi folosește să facem asta, dacă nu chiar mafiilor?) că sunt și comisari șefi care confundă demnitatea rolului, cu puterea de a tăia și spânzura la comanda baronilor politici. Nu putem ascunde că sunt și inspectori care nu acționează cu binele comunității în minte”, a continuat Diana Buzoianu.

Ea susține că a descoperit „nereguli” cu ocazia fiecărei vizite pe teren și că „rețeta de răspuns a fost aceeași de la toate autoritățile care nu și-au făcut treaba”.

„Victimizare instantaneu, urmată de un răspuns pompos cu niște cifre care ascund problema identificată. Apoi răspunsul autorităților din local e preluat de site-urile satelit, pregătite să scrie un articol de scandal și gata, autoritățile de mediu pot continua să își facă treaba așa cum nu și-au făcută și până atunci, liniștite. Problemele, însă, rămân. Știți, pe hârtie, un loc poate fi verificat de zeci de ori și sancționat pentru încălcările cele mai mici de 5-6 ori (fără a se «vedea» problemele cele mai grave), ca apoi să ne fie explicat tuturor cum asta se cheamă performanță”, a adăugat ministrul.

Diana Buzoianu mai susține că pe ea nu o „interesează bife”, ci abordarea problemelor „grave de mediu din județe”.

„România nu se face bine doar cu rapoarte strălucitoare, ci cu acțiuni concentrate acolo unde problemele de mediu ajung să pună chiar în pericol viața oamenilor. Munca sutelor de inspectori care își fac treaba cinstit nu trebuie minimizată, dar nici efectul absolut toxic al inspectorilor care nu își fac treaba nu trebuie nici el minimizat”, a conchis ministrul interimar al Mediului.