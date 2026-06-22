Cine este propunerea surpriză de vicepremier pe care o face Adrian Veștea. A fost în trecut în PNL

Diana Morar a fost propusă pe un post de premier fără portofoliu în guvernul condus de Adrian Veștea. Ea figura și pe lista cabinetului Tomac, înainte de depunerea mandatului, pentru o poziție de ministru al Muncii.

Premierul desemnat merge la votul din Parlament cu o listă cu doi vicepremieri fără portofoliu: Alina Gorghiu și Diana Morar. Vicepremier va rămâne și Marian Neacșu, dar fața de cabinetul Bolojan el va prelua acum și Ministerul de Interne.

Dacă Gorghiu și Neacșu sunt două nume vechi în politică care au mai deținut funcții guvernamentală, prezența Dianei Morar pe listă este o surpriză.

Avocată de profesie, Diana Morar a fost deputată în legislatura 2020–2024 pe listele PNL. În octombrie 2024, a părăsit partidul şi s-a alăturat formaţiunii Forţa Dreptei, unde a devenit preşedinta organizaţiei judeţene Bistrița-Năsăud.

Anterior, între 2020 şi 2021, a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

A lucrat în campania lui Nicușor Dan

Diana Morar a fost implicată în echipa juridică şi staff-ul electoral al candidatului independent Nicuşor Dan în campania prezidenţială din 2025, potrivit news.ro.

În Parlament, Diana Morar a fost secretar al Comisiei Juridice şi membră a Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane. Din totalul de 144 de iniţiative legislative depuse, 67 au fost promulgate.

Printre proiectele promovate se numără o lege privind onorariile avocaţilor, care limitează posibilitatea instanţelor de a reduce aceste sume din oficiu, precum şi o iniţiativă legislativă care prevede recuperarea de la condamnaţi a costurilor suportate de stat pentru aducerea în ţară a persoanelor care fug de executarea pedepselor. De asemenea, Morar s-a exprimat în favoarea utilizării controlate a inteligenţei artificiale în justiţie, susţinând menţinerea deciziei finale la nivel uman.

Potrivit declaraţiilor de avere şi investigaţiilor media, Diana Morar deţine, individual sau în coproprietate, 19 clădiri şi 13 terenuri, fiind menţionată drept unul dintre parlamentarii cu un portofoliu imobiliar extins. În anul 2020, aceasta a donat Partidului Naţional Liberal suma de 27.000 de euro.

În plan academic, în 2023, la şapte ani de la înscriere, a solicitat retragerea de la studiile doctorale urmate la Universitatea Valahia din Târgovişte.