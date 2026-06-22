LIVE Guvernul Veștea intră în linie dreaptă. Decizie așteptată în scurt timp în Parlament

Candidatul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, Adrian Veștea, a depus duminică seară, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare. Astfel s-a declanșat procedura de învestire a unui nou Guvern.

09:19

În ședința de la ora 10, conducerea Parlamentului va vota programul audierilor miniștrilor, care este programat luni, între orele 12 și 15.30, și programul de lucru și ordinea de zi a plenului comun, care este prevăzut să înceapă luni, de la ora 17.00, potrivit surselor HotNews.

Pe ordinea de zi se numără prezentarea programului şi a listei Guvernului de către Adrian Veștea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, dezbateri și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului.

08:48

Ședința Birourilor Permanente Reunite (BPR) ale Camerei Deputaților și Senatului este programată să aibă loc luni, 22 iunie, de la ora 10.00, în format online.

Aceasta este practic ședința în care conducerile celor două camere ale Parlamentului stabilesc calendarul pentru învestirea noului Executiv, adică orele la care vor avea loc audierile miniștrilor și votul în plen.

Cine face parte din Birourile Reunite ale Parlamentului:

Biroul Permanent al Senatului

Mircea Abrudean (PNL)

Mihai Coteț (PNL)

Vasile Blaga (PNL)

Laurențiu Plăeșu (AUR)

Niculina Stelea (AUR)

Liviu-Lucian Mazilu (PSD)

Paul Stănescu (PSD)

Doina-Elena Fedorovici (PSD)

Marius-Alexandru Duncă (PSD)

Cristian Ghinea (USR)

Ion-Narcis Mircescu (USR)

Levente Novak (UDMR)

Ninel Peia (PACE)

Biroul Permanent al Camerei Deputaților

Sorin Grindeanu (PSD)

Natalia Intotero (PSD)

Silvia Mihalcea (PSD)

Romeo Lungu (PSD)

Simona Bucura-Oprescu (PSD)

Magyar Loránd-Bálint (UDMR)

Gianina Șerban (AUR)

Bogdan Velcescu (AUR)

Adrian Cozma (PNL)

Patricia Moş (PNL)

Cătălin Drulă (USR)

Oana Murariu (USR)

Ganț Ovidiu (Minorități)

Într-o primă etapă, vor fi audiaţi candidaţii la funcţiile de miniştri, în comisiile de specialitate, care vor da aviz consultativ.

După acest pas, cele două camere se vor reuni în şedinţă comună, pentru votul de învestitură, potrivit procedurii.

Veştea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului său.

Reprezentanții PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota Guvernul Veștea.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reiterat duminică seara, la Digi 24, că își dorește un calendar de 2-3 zile, pentru ca audierile să nu aibă loc pe repede înainte.

LISTA miniștrilor din Guvernul Veștea

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. Potrivit surselor HotNews, birourile permanente din Parlament vor vota, luni dimineața, un program pentru audierea miniștrilor și votul în plen în aceeași zi.

PSD a anunțat oficial duminica trecută că decis să intre la guvernare în Cabinetul Veștea și a precizat că îi portofoliile care îi revin 9 portofolii.

Partidul Național Liberal a anunțat la scurt timp că „a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea”.

„Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL”, a transmis formațiunea condusă de Ilie Bolojan, reconfirmat în funcția de președinte al PNL la Congresul de ieri.

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

– Prim-ministru (PNL) Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

– vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD) Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

– vicepremier (PNL) Diana Morar – vicepremier (independent)

– vicepremier (independent) Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

– ministru de Externe (independent) Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

– ministru de Finanțe (independent) Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

– ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent) Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

– ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD) Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

– ministru al Educației și Cercetării (PNL) Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

– ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent) Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

– ministru delegat pentru Digitalizare (PNL) Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

– ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD) Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

– ministru al Culturii (PSD) Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

– ministru al Apărării Naționale (PNL) Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

– ministru al Justiției (PSD) Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

– ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD) Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (n.r. actual director al Companiei de Drumuri – CNAIR, membru PNL)

– ministru al Transporturilor și Infrastructurii (n.r. actual director al Companiei de Drumuri – CNAIR, membru PNL) Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

– ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD) Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

– ministru al Energiei (PSD) Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

– ministru al Sănătăţii (PSD) Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

„Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern”, a declarat Veștea.

Programul de Guvernare: Reducerea deficitului bugetar până în 2028

Adrian Veștea anunță că a depus și un program de guvernare, un document de 80 de pagini în care Guvernul își asumă o traiectorie fermă de consolidare fiscal-bugetară pentru următorii doi ani. Mai exact, Veștea își asumă să reducă deficitul bugetar până în 2028.

Programul susține că Guvernul va miza pe eliminarea rispei din banii publici și pe deblocarea marilor proiecte de infrastructură.

Planul structural este construit în jurul a trei principii fundamentale: ordinea în finanțe, buna guvernare și respectul pentru cetățean.

Vezi aici cum arată Programul de Guvernare a Guvernului Adrian Veștea.