Diana Șoșoacă a pierdut un prim proces împotriva Parlamentului European și rămâne în continuare fără imunitate

Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă de suspendare a deciziei prin care Parlamentul European i-a ridicat parțial imunitatea parlamentară.

În Ordonanța pronunțată de vicepreședintele Tribunalului Uniunii Europene, Savvas Papasavvas, instanța a apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru suspendarea temporară a executării deciziei Parlamentului European până la soluționarea procesului privind anularea acesteia și a respins cererea eurodeputatei, notează Agerpres.

Potrivit ordonanței, pronunțată la 16 iulie și disponibilă pe site-ul Curții de Justiție a Uniunii Europene (InfoCuria), Diana Iovanovici Șoșoacă a sesizat Tribunalul UE, la 7 mai 2026, prin două demersuri distincte: o acțiune prin care solicită anularea deciziei Parlamentului European și o cerere de suspendare a executării acesteia până la soluționarea procesului.

Acțiunea principală, prin care eurodeputata cere anularea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parțială a imunității sale, va fi analizată separat și rămâne în curs de judecată.

Solicitarea de ridicare a imunității eurodeputatei a fost transmisă Parlamentului European la 24 septembrie 2025 de ministrul român al justiției, în urma unei cereri formulate cu o zi înainte de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cererea viza continuarea cercetărilor în mai multe dosare penale.

După ce solicitarea a fost anunțată în plenul Parlamentului European și trimisă Comisiei pentru afaceri juridice, Diana Iovanovici Șoșoacă a fost audiată de această comisie la 24 martie 2026.

La 23 aprilie 2026, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat raportul prin care a recomandat ridicarea parțială a imunității, iar Parlamentul European a decis ridicarea imunității eurodeputatei pentru procedurile penale vizate, cu excepția celei referitoare la afirmațiile făcute în discursul susținut în plen la 11 februarie 2025.