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Actualitate

Studiile clinice din România, descrise din interior de o pacientă / Care sunt bolile și tratamentele / Explicațiile medicilor

Alina Neagu
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În urmă cu 3 ani, Diana începuse să își scrie lucrarea de licență când simptomele pe care le simțea de ceva timp – de la o senzație de usturime „ca atunci când îți curge șampon în ochi”, dureri articulare fulgerătoare și „o extenuare diferită de tot ce cunoșteam până atunci” – au devenit tot mai puternice. 

  • Primii doi medici la care a mers i-au spus că nu are nimic grav. Abia al treilea s-a gândit la diagnosticul corect. 
  • Își amintește cum medicul reumatolog Mihaela Nedelcu i-a dat o veste „destul de dură, dar cu blândețe”. Și i-a dat un sfat: nu citi „ce se scrie pe internet”, ci doar articolele documentate, științifice. 
  • Și tot dr. Nedelcu a îndrumat-o spre o posibilă soluție în fața căreia mulți oameni ezită, dar în care Diana și-a pus toate speranțele: un studiu clinic efectuat în România pentru ceea ce ar putea fi primul tratament aprobat în lume pentru suferința ei.
  • Un lucru mai puțin cunoscut: „La oncologie nu primește nimeni placebo”. Iar la alte boli, pacienții care primesc placebo într-un studiu clinic au apoi parte de o perioadă de extensie, în care primesc tratamentul cu medicamentul testat. Ce alte reguli există într-un studiu clinic?

Numărul studiilor clinice făcute în România s-a triplat în ultimii ani, dar rămâne de câteva ori mai mic față de alte țări europene. 