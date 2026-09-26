Diferența între alergie și răceală. De la nas înfundat la muci verzi

Când devii părinte, micuțul vine la pachet cu o mulțime de lucruri plăcute și mai puțin plăcute. Dacă încă nu ți-ai dat seama, vei realiza în curând că mucusul e prezent în cantități mari în viața ta. Îl vei găsi pe haine sau sub năsucul înroșit, pe degețele sau pe canapea.

Poate că în cele din urmă îți vei învăța copilul să folosească batista, dar e cale lungă până acolo. La urma urmelor, nu degeaba li se spune mucoși. În timp ce te lupți cu afluența de muci, e normal să te întrebi ce anume îi provoacă? Ideal ar fi să faci diferența între alergie și răceală, găsind răspunsul la următoarele întrebări: Oare e răcit? Sau reacționează la praful pe care nu l-ai mai șters de când ți-ai dat seama că a păstra curățenia atunci când ai un copil e o muncă de Sisif? Iată un îndrumar oferit de Patrick A. Coleman pe fatherly.com, care te va ajuta să-ți dai seama cum stau lucrurile.

Ce ascunde culoarea mucilor

Mucusul pe care-l vezi scurgându-se din năsucul copilului tău e o unealtă importantă în fixarea unui diagnostic. Asta nu înseamnă că-l vei colecta într-un recipient și-l vei trimite la un laborator, ci doar îl vei gusta. A fost o glumă, bineînțeles; nu face asta. Tot ce trebuie, e să te uiți ce culoare și textură are.

Limpede . Aceasta este culoarea pentru cele două șiruri apoase care se scurg deasupra buzei superioare a copilului. Dacă sunt fluide și limpezi, atunci e un semn că e o problemă legată de mediu. Ar putea fi vorba despre o alergie de sezon sau doar de frig. Oricare dintre ele ar fi, poți fi liniștită că nu e ceva viral.

. Aceasta este culoarea pentru cele două șiruri apoase care se scurg deasupra buzei superioare a copilului. Dacă sunt fluide și limpezi, atunci e un semn că e o problemă legată de mediu. Ar putea fi vorba despre o alergie de sezon sau doar de frig. Oricare dintre ele ar fi, poți fi liniștită că nu e ceva viral. Verzui. Când mucii sunt galben-verzui sau de-a dreptul verzi, e clar că e vorba despre o infecție. Atâta timp cât infecția este cauzată de răceală, indicația e puțin cam ambiguă. Urmele verzui de sub nasul copilului pot indica orice fel de infecție, iar asta poate fi rezolvată de pediatru.

Când mucii sunt galben-verzui sau de-a dreptul verzi, e clar că e vorba despre o infecție. Atâta timp cât infecția este cauzată de răceală, indicația e puțin cam ambiguă. Urmele verzui de sub nasul copilului pot indica orice fel de infecție, iar asta poate fi rezolvată de pediatru. Salutul alergic. Îți dai seama că e vorba despre el atunci când copilul strănută de mama focului. Nu e chiar un salut, dar pe-aproape. De data asta, nu are nicio legătură cu răceala. Copilul strănută des din cauza că simte mâncărimi în nas. În cele mai multe cazuri, mâncărimile sunt cauzate de alergii.

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