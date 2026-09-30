Digi a dat în judecată un site

Compania Digi, care deţine site-ul de ştiri și televiziunea Digi24, a dat în judecată Pagina de media și un colaborator al publicației, după ce numele companiei a apărut într-o investigație de presă.

Măsura luată de Digi vine după o investigaţie realizată de NewsCenter.ro pentru Paginademedia.ro, publicată pe 7 aprilie.

Pe scurt, articolul în cauză relata că un studio implicat în fotografiile trucate cu Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea, figurează cu punct de lucru într-o clădire care aparţine companiei Digi, potrivit Pagina de Media.

Digi a decis să meargă în instanță.

„Pârâţii” sunt compania Paginademedia, jurnalistul Marian Păvălaşc (care a scris articolul pentru site) şi Ştefan Necoară (care a formatat textul).

În cererea de chemare în judecată, Digi acuză o „faptă ilicită”, „atingerea dreptului nepatrimonial la imagine”.

„Tonul acoperirii directe legate de Digi a fost predominant negativ. Principalii vectori negativi au fost: asocierea dintre spaţiile deţinute de Digi şi companiile menţionate în cazul imaginilor manipulate, afirmaţia că Digi ar fi oferit răspunsuri diferite sau neclare jurnaliştilor, precum şi contaminarea mai largă a mediului de brand prin termeni precum „imagini manipulate”, „campanie electorală”, DIICOT” şi „manipulare media”, a denunțat Digi, în cererea de chemare în judecată.

Digi cere instanței „obligarea pârâţilor la plata, în solidar, a unei despăgubiri în valoare de 250.000 de lei” reprezentând daune morale. De asemenea, compania cere eliminarea de îndată din mediul online a articolului.

Reprezentanții Digi susţin că articolul a fost publicat „FĂRĂ A NI SE SOLICITA ÎN PREALABIL UN PUNCT DE VEDERE”, deşi Pagina de Media scrie că materialul cuprinde poziţia Digi.