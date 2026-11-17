Anul trecut, România a cheltuit pe cercetare și dezvoltare (inovare, laboratoare, tehnologie nouă) circa 10,08 miliarde de lei, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În 2024, suma fusese de 8,08 miliarde. Creșterea e de aproape 25%, deși trebuie spus că e în bani curenți, deci o parte din ea e „înghițită” de inflație.

Raportată la întreaga economie, suma rămâne însă mică. Cercetarea a primit 0,52% din PIB. Cu alte cuvinte, din fiecare 1.000 de lei produși în România, aproximativ 5 lei au mers în cercetare. Media UE este de 2,2% din PIB, adică vreo 22 de lei la fiecare 1.000, potrivit Eurostat. România și Malta sunt la coada clasamentului european.

Cine plătește

Aproape două treimi din bani (64,9%) au venit de la firme. Cele mai multe au finanțat cercetare făcută în propriile laboratoare și departamente.

Fondurile publice au acoperit doar 24%. Aproape 9% din bani au venit din străinătate, mai ales spre universități. Mai pe scurt: cercetarea din România e ținută în viață de companii, mai puțin de către stat. Același lucru se vede și în date: din cele 0,52 procente din PIB, 0,35 țin de sectorul privat și numai 0,17 de cel public.

Pe ce s-au dus banii

Cea mai mare parte, 88%, a acoperit cheltuielile curente: salarii, materiale, utilități. Aproape două treimi din cheltuielile curente au mers la oamenii care fac efectiv cercetare. Totuși, cea mai rapidă creștere s-a văzut la investiții: aproape 1,2 miliarde de lei, cu circa 63% mai mult decât în 2024. Patru lei din cinci investiți s-au dus pe echipamente și aparatură.

Cine face cercetare

La sfârșitul lui 2025, în cercetare lucrau 52.393 de oameni, cu 3,6% mai mulți decât cu un an înainte. Aproape toată creșterea vine din firme, unde s-au adăugat peste 1.400 de oameni. În institutele de stat numărul a rămas practic pe loc. 33.251 dintre angajați sunt cercetători propriu-ziși, iar 38,5% din total au doctorat. Aproape jumătate sunt femei (45,7%), iar printre cei cu doctorat femeile sunt chiar majoritare (51,6%).

Mai e un detaliu transmis de datele INS: doar 72% lucrează cu normă întreagă. Dacă transformăm totul în posturi full-time, ies cam 37.700 de cercetători „întregi”. Mulți universitari, de pildă, fac cercetare doar în paralel cu predarea.