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De la stânga: Ioan Viorel Cerbu, procuror șef DNA, Cristina Chiriac, procuror șef Parchetul General și Ioan Viorel Cerbu, procurorul șef DIICOT. Inquam Photos / Octav Ganea. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Din cele peste 7.000 de dosare care s-au închis pe motiv de prescriere a faptelor, parchetele au contestat 3 cazuri

Simona Voicu
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Ce au făcut marile parchete din România după ce Curtea europeană de Justiție le-a dat mână liberă să atace dosarele închise prin prescripție. Din luna iulie 2026, procurorii au primit „undă verde” de la curtea europeană să le poată redeschide. HotNews le-a întrebat în câte cazuri au făcut-o.

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