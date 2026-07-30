Dina Șoșoacă spune că se simte „binișor” după accidentul rutier în urma căruia a ajuns la spital

Președinta SOS. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, a anunțat că se simte „binișor” după accidentul rutier în care a fost implicată joi și îi mulțumește lui Dumnezeu că sunt în viață atât ea, cât și fiica sa, Thais.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în viață, atât eu, dar mai ales fiica mea, Thais”, a spus Șoșoacă într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

Eurodeputata a mulțumit întregului personal medical de la Spitalul Universitar, „și chiar firmei de pază, pentru grija cu totul deosebită cu care m-au tratat și au avut grijă de fetița mea”.

„Au fost extraordinari și le voi rămâne profund recunoscătoare”, a mai precizat Șoșoacă.

„Mulțumesc tuturor membrilor și simpatizanților care au venit la spital în număr mare și au fost alături de mine, care au sunat inclusiv la spital și la partid, celor din țară și din străinătate care și-au manifestat îngrijorarea și solidaritatea față de mine. Pot să spun că sunt binișor, dar vă asigur că voi face tot ce îmi stă in putință să îmi revin cât mai repede și în forma cea mai bună”, a afirmat Șoșoacă.

„Lupta pentru independența și suveranitatea României nu poate fi oprită de nimic și de nimeni”

„Vă aștept, așa cum sunt și cum pot, la Academia de vară, pentru că viața merge înainte, iar lupta pentru independența și suveranitatea României nu poate fi oprită de nimic și de nimeni! Mulțumesc și presei care a fost extrem de îngrijorată pentru situația mea. Cu Dumnezeu înainte! Fiți binecuvântați!”, a adăugat Șoșoacă.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost transportată la spital în urma unui accident produs joi între două autovehicule pe bulevardul Iuliu Maniu, Piața Gorjului.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de polițiști, un șofer în vârstă de 49 de ani, care circula pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu autoturismul care se deplasa în fața sa, condus de un șofer de 23 de ani.

Șoșoacă se afla pe locul din dreapta-față în autoturismul condus de șoferul de 23 de ani, potrivit surselor HotNews.

Eurodeputata a fost transportată la Spitalul Universitar cu răni ușoare și a fost externată în aceeași zi.