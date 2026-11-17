Dinamo a reacționat dur după ce a fost nevoită să caute o soluție în afara Capitalei pentru disputarea meciului cu Petrolul Ploiești de pe teren propriu. Duelul din etapa cu numărul 16 a SuperLigii va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30.

Potrivit clubului alb-roșu, administratorii Arenei Naționale au decis să efectueze lucrări de mentenanță la gazon, montat în urmă cu doar două luni, fără să țină cont de înțelegerea existentă și de efectele pe care mutarea le va avea asupra echipei și suporterilor.

În același timp, nici stadionul „Arcul de Triumf” nu reprezintă o alternativă, gazonul fiind într-o stare necorespunzătoare după antrenamentele și meciurile recente de rugby.

„Pentru orice club, «acasă» înseamnă locul în care îți vin oamenii, în care îți construiești avantajul, îți vinzi biletele și îți joci meciurile. La Dinamo, adresa aceasta s-a schimbat prea des, din motive care n-au avut nimic de-a face cu clubul”, au transmis reprezentanții grupării bucureștene într-un comunicat oficial.

Partida cu Petrolul Ploiești se va disputa pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, la peste 100 de kilometri de București. Decizia vine după ce Dinamo începuse deja vânzarea biletelor pentru Arena Națională, iar mii de suporteri își cumpăraseră tichete.

Dinamo, din nou fără stadion în București

În comunicat, Dinamo atrage atenția că problemele nu sunt noi și că lipsa unor stadioane disponibile afectează inclusiv organizarea celor mai importante partide din campionat.

Clubul amintește că barajul pentru Conference League din sezonul trecut și derby-ul cu Universitatea Craiova au fost disputate pe „Arcul de Triumf”, o arenă cu o capacitate mult prea mică pentru interesul stârnit de asemenea confruntări.

„Stadionul a fost plin, cu aproximativ 7.000 de suporteri, însă la fiecare meci zeci de mii au rămas pe dinafară. Asemenea derby-uri, care stârnesc un interes imens și orgolii pe măsură, nu au cum să se dispute pe stadioane cu o capacitate redusă”.

Conducerea dinamovistă susține că a notificat în repetate rânduri autoritățile cu privire la această problemă, însă nu a observat măsuri concrete pentru găsirea unei soluții.

Mutarea la Slobozia înseamnă și costuri suplimentare pentru club. Dinamo trebuie să asigure deplasarea personalului și a voluntarilor, dar și să mute proiectul Dinamo Fest, prin care își propune să atragă familiile și copiii la meciuri.

Reprezentanții clubului spun că astfel de cheltuieli neprevăzute afectează planurile de dezvoltare, în condițiile în care banii ar putea fi investiți în infrastructură și în academie.

„Resursele clubului sunt redirecționate către aceste mutări logistice, deși un club aflat în plin proces de dezvoltare ar avea nevoie de ele pentru infrastructură și pentru academie. Am putea înțelege o excepție, dar când excepția devine regulă, iar asemenea hotărâri sunt luate fără nicio evaluare a impactului și a pierderilor, situația devine de neînțeles și de neacceptat”.

Informații pentru fanii dinamoviști

Dinamo a anunțat și măsurile pe care le va lua pentru suporterii afectați de schimbarea stadionului. Cei care au cumpărat bilete pentru Arena Națională vor primi automat banii înapoi, inclusiv costurile de procesare.

În cazul abonaților, clubul a început procedura de relocare pe stadionul din Slobozia. Aceștia vor primi pe e-mail bilete gratuite, corespunzătoare locurilor deținute, iar tichetele rămase disponibile vor fi puse în vânzare în cel mult două zile.

„Ne cerem scuze suporterilor noștri pentru această situație. Dinamo este un partener onest, care își respectă pe deplin angajamentele, iar în acest context am căutat cea mai bună soluție în timpul pe care l-am avut la dispoziție”, se mai arată în încheierea comunicatului.