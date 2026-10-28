Dinamo își face calculele pentru titlu: „Suntem peste ce ne propusesem”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre șansele echipei sale de a câștiga titlul după două decenii.

„Câinii” sunt pe primul loc în Superliga și visează că ar putea câștiga din nou campionatul în 2027, când se vor împlini exact 20 de ani de la ultimul triumf.

Andrei Nicolescu a analizat pe larg evoluția echipei sale din acest sezon.

„Arată bine calculele. Apropo de grafic, suntem încă cu două puncte peste ce ne propusesem. Trebuie să închidem bine turul, după oricum vor mai fi alte 5 etape, deci nu putem face bilanțul după 15 etape.

Bilanțul real se face în iarnă, acolo te raportezi cât ai reușit să faci și cât de bine ești și tot acolo iei și câteva decizii în funcție de ce mai faci până atunci. Suntem acolo, ne batem pentru locurile 1-3, normal. Cine nu se bate dacă e acolo în față?”, a declarat Andrei Nicolescu la Fanatik.

Pentru Dinamo urmează duelul de azi, de la ora 19:00, cu Chindia, din etapa #2 a Cupei României, apoi un nou meci pe teren propriu în campionat, cu UTA, duminică, de la ora 20:30.