Dincolo de granițe: talent, cultură și oportunități de schimb între Polonia și România

Un produs puternic sau un artist talentat poate câștiga recunoaștere pe piața internă. Pentru a ajunge la publicul din străinătate este nevoie adesea de cunoștințe locale și de oportunitatea de a fi văzut. Pentru companiile și organizațiile culturale din România, aceste provocări pot reprezenta un teren comun pentru cooperarea cu Polonia.

Fundația Națională Poloneză, partener al Impact SEE’26, care va avea loc la București în perioada 29 – 30 septembrie 2026, sprijină proiecte care promovează cultura, istoria și antreprenoriatul polonez la nivel internațional. Activitatea sa include inițiative de la burse pentru tineri muzicieni până la promovarea jocurilor video și a produselor alimentare în străinătate.

Tehnologia și creativitatea întâlnesc piețele internaționale

Fundația Națională Poloneză a colaborat cu Institutul Industriilor Creative în cadrul unui proiect de promovare a jocurilor video poloneze la WePlay, în Shanghai. Pe lângă prezentarea jocurilor lor, dezvoltatorii au purtat discuții cu companii active pe piața chineză despre promovare, distribuție și publicare.

Pentru un studio care își dorește să atragă jucători din străinătate, crearea unui joc și găsirea publicului acestuia reprezintă două provocări distincte. Contactele din industria locală și cunoașterea canalelor de distribuție ale unei anumite piețe pot constitui pași importanți pentru a ajunge la clienți.

Producătorii de alimente se confruntă cu o provocare similară: să le ofere unor noi categorii de clienți un motiv pentru a încerca produsele lor. La Alimentaria Barcelona 2026, Fundația Națională Poloneză a organizat un stand național al Poloniei, cu degustări de produse și demonstrații de gătit live. Polonia a fost țara de onoare a expoziției. Vizitatorii au putut descoperi produsele poloneze prin gustul și modul lor de preparare, dar și prin tradițiile culinare care stau la baza acestora.

Foto: Alimentaria

Sprijinirea tinerilor artiști pentru a ajunge la noi categorii de public

Future Classics, un proiect creat de Fundația Națională Poloneză în colaborare cu Fundația Julian Cochran, sprijină tinerii muzicieni clasici polonezi aflați la început de drum. Programul din 2026 include 15 instrumentiști și cântăreți cu vârste între 18 și 25 de ani, care beneficiază fiecare de burse în valoare de 30.000 PLN, mentorat artistic și profesional, instruire în comunicare și contacte profesionale internaționale. Programul include, de asemenea, concerte la Varșovia și New York.

O carieră muzicală presupune mai mult decât performanță artistică. Tinerii artiști trebuie să își prezinte activitatea, să dezvolte relații profesionale și să înțeleagă industria în care urmează să activeze. Pentru instituțiile românești care sprijină muzicienii aflați la început de drum, programul oferă un exemplu relevant pentru schimbul de experiență privind modul în care dezvoltarea artistică poate fi combinată cu sprijinul practic pentru construirea unei cariere.

Future Classics

O legătură cu România – și loc pentru noi schimburi

Militarii români staționați în Polonia au participat deja la Forerunner, un program cultural și educațional organizat de Fundația Națională Poloneză pentru personalul militar aliat. Vizitele anterioare au inclus Castelul Regal din Varșovia și Muzeul Revoltei din Varșovia, precum și întâlniri cu veterani. Programul le oferă participanților oportunitatea de a descoperi țara dincolo de îndatoririle lor militare.

Pentru instituțiile culturale, organizațiile educaționale și asociațiile de afaceri din România, aceste proiecte pot reprezenta câteva puncte de pornire pentru contacte cu Fundația Națională Poloneză: schimb de experiență în dezvoltarea artiștilor, explorarea schimburilor culturale și discutarea modalităților prin care produsele locale pot ajunge la publicul internațional. La București, organizația își propune să își prezinte activitatea potențialilor parteneri și să exploreze oportunități de cooperare în regiune.

Articol susținut de Impact SEE