Dino Park, proiectul din mandatele lui Veștea. Legătura cu „vânătorul numărul 1 al României”

Liderul liberal nominalizat de Nicușor Dan ca premier, Adrian Veștea, a fost primar vreme de trei mandate la Râșnov, între 2004 și 2016. Un proiect inițiat acolo a devenit controversa majoră a administrației din Râșnov a lui Veștea, politician care a și semnat primul contract de închiriere către Dino Park.

În mandatele de primar la Râșnov ale lui Adrian Veștea, firma HCR SRL a primit în concesiune, pe 49 de ani, o suprafață de 1,4 hectare, la un preț de 890 euro/lună. Firma a construit Dino Park, un parc tematic cu dinozauri, „cel mai mare din România”, potrivit organizatorilor.

Dino Park

La HCR SRL este acționar Sárkány Árpád, a scris publicația brașoveană Litera 9, care a dezvoltat subiectul. Rivalii politici ai primarului Veștea au atacat cele două contracte, pe tema prețului subevaluat.

Contractele pentru Dino Park au fost semnate de Adrian Veștea, cel din 2009, și de primarul care i-a succedat, Liviu Butnariu – finul lui Veștea, în 2019.

Cine sunt acționarii Dino Park

Sárkány Árpád este un om de afaceri cu puternice legături cu liderii UDMR. „Sárkány Árpád este vînătorul numărul 1 al României”, l-a caracterizat Mihai Goțiu în siteul România Curată, imediat după desemnarea lui Veștea ca premier.

Sárkány Árpád Foto: Ziare.com

„Sárkány este deținătorul unei ”celebre” firme de împușcat ”trofee”, Abies Hunting și organizator al unor partide de vânătoare care le fac să pălească pe cele ale lui Ion Țiriac”, a mai scris Goțiu.

În firma HCR de la Dino Park Râșnov, Sarkany este asociat cu Adrian Dănuț Apostu, fost director al Direcției Silvice Brașov și fost membru și președinte al Consiliului de Administrație al Romsilva.

Al treilea asociat al afacerii HCR este George Gabriel Rozorea, director la Regia Publică Locală a Pădurilor (RPLP) din Piatra Craiului.

Ascensiunea lui Árpád Sárkány

„Árpád Sárkány administrează mai multe foste cabane de vânătoare ale lui Ceaușescu. Și-a construit afacerea pe relațiile create la partidele și ospețele organizate în aceste locuri.

Este fiul lui Iosif Sárkány, fostul șef al Direcției Silvice Harghita și al Ocolului Silvic Sfântu Gheorghe, Covasna). Tot la Sfântu Gheorghe, Sárkány-tatăl și fiul au înființat în 1997 firma Abies Hunting”, a scris Pressone într-o investigație pe când puterea lui Sárkány începuse să crească, acum aproape 10 ani.

În iunie 2025, Árpád Sárkány a fost distins cu Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Ungariei, a relatat publicația de limbă maghiară din România Székelyhon.

„Árpád Sárkány nu a căutat faima, dar onoarea l-a ajuns din urmă. Atitudinea sa umană, sfaturile sale privind gestionarea vânatului, îndrumarea tinerilor vânători, modul său discret, dar hotărât de a conduce viața comunității de vânători – toate acestea demonstrează că el nu doar vânează, ci trăiește această profesie. Ne plecăm capetele în semn de respect față de Árpád Sárkány. Nu doar pentru tovarășul de vânătoare, ci pentru omul care a arătat cum se poate și cum trebuie să vânezi cu inima, mintea și umilință”, a declarat la ceremonia de anul trecut Sándor Tamás, longevivul președinte al Consiliului Județean Covasna, despre fondatorul Dino Park, Árpád Sárkány.

Sándor Tamás conduce CJ Covasna de aproape 20 de ani și este membru în Consiliul Permanent al Uniunii (CPU) din cadrul UDMR.

Duminică, prima reacție publică a UDMR a fost una de surpriză. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, la Digi 24, că UDMR nu a fost consultată de președinte înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului. Liderul UDMR a spus că duminică seara se va întâlni conducerea partidului pentru o decizie privind susținerea Guvernului Veștea.