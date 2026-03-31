Dinți ficși în aceeași zi: cum funcționează implanturile planificate digital

Pierderea tuturor dinților sau existența unor dinți foarte mobili și compromiși reprezintă o situație frecventă, care necesită un plan de tratament complex.

În aceste cazuri, soluția modernă este reprezentată de lucrările fixe pe implanturi dentare, susținute de un număr minim de implanturi: de regulă, cel puțin 4 implanturi la mandibulă și 6 implanturi la maxilar.

Există situații în care rezultatul final depinde în mod esențial de planificarea inițială a lucrării protetice.

De la lipsa dinților la dantură fixă: cum se stabilește planul corect

Există situații în care pacientul are nevoie de implanturi doar pe maxilar sau doar pe mandibulă, dar în multe cazuri este necesară reabilitarea completă, pe ambele arcade.

În astfel de situații, nu se începe direct cu inserarea implanturilor, ci cu o etapă esențială: stabilirea formei și poziției viitoarei danturi fixe.

„Înainte de orice implant dentar, este esențial să știm cum vor arăta și cum vor funcționa viitorii dinți. Planificarea începe cu lucrarea protetică, nu cu implantul”, explică Marius Bud, medic coordonator de caz la clinica MB Dental din Cluj și Târgu-Mureș.

Foto: Dr. Marius Bud

Prin tehnologii moderne de simulare, inclusiv Digital Smile Design asistat de inteligență artificială, pacientul poate vedea încă de la început cum va arăta viitoarea dantură, adaptată fizionomiei și particularităților sale.

Implantul dentar ghidat digital: precizie bazată pe planificare

După stabilirea poziției ideale a dinților, medicul intervine pentru a planifica inserarea implanturilor în funcție de această poziție.

„Poziția implanturilor nu este aleasă întâmplător, ci este corelată cu lucrarea protetică și cu analiza osoasă realizată pe CBCT. Astfel obținem un rezultat funcțional și stabil pe termen lung”, explică precizează Asist. Univ. dr. Tiberiu Tamas, medic specialist chirurgie orală și maxilo facială, membru al echipei MB Dental.

Foto: Dr. Tiberiu Tamas

Planificarea se realizează în software-uri specializate, unde sunt integrate:

analiza radiologică 3D (CBCT)

oferta de os disponibilă

poziția viitorilor dinți

relația cu arcada antagonistă

Rezultatul acestei etape este un ghid chirurgical, care permite inserarea implanturilor exact în poziția stabilită anterior.

Dinți ficși în aceeași zi: cum este posibil

Unul dintre cele mai importante progrese este faptul că lucrarea protetică poate fi realizată înainte de intervenție, pe baza planificării digitale.

Astfel:

se concepe ghidul chirurgical

se realizează lucrarea provizorie fixă

în aceeași ședință se inseră implanturile și se fixează dinții

Pacientul pleacă cu dantura fixă pe implanturi în aceeași zi, fără perioade lungi fără dinți.

Avantajele pentru pacient

Această abordare răspunde exact întrebărilor frecvente ale pacienților privind siguranța și durata tratamentului cu implant dentar.

Beneficiile sunt clare:

predictibilitate ridicată

reducerea numărului de ședințe

confort crescut pentru pacient

precizie în poziționarea implanturilor

adaptare estetică și funcțională corectă.

Deși implică anumite costuri suplimentare legate de ghidul chirurgical, acestea sunt reduse raportat la beneficiile obținute și la costul total al tratamentului.

Tehnologia digitală – direcția actuală în implantologie

Clinica MB Dental din Cluj și Târgu-Mureș realizează astfel de tratamente integrate, folosind aparatură modernă și planificare digitală pentru rezultate predictibile și controlate.

„Planificăm digital fiecare caz, dar îl gândim medical. Această combinație ne permite să obținem rezultate stabile și adaptate fiecărui pacient”, subliniază Marius Bud, medic stomatolog, fondator MB Dental și lector universitar în cadrul UMF Cluj-Napoca, cu peste 20 de ani de experiență în stomatologie.

Articol susținut de MB Dental