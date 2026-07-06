Dior și Chanel, în cursă pentru cea mai râvnită rochie de mireasă din industria modei. Ce a ales Taylor Swift

Printr-o lovitură de maestru a casei de modă Christian Dior, atât Taylor Swift, cât și Travis Kelce au purtat ținute haute couture concepute de directorul de creație al casei pariziene, Jonathan Anderson, la nunta lor din New York, oferind astfel acestui brand un avantaj important în rivalitatea sa tot mai acerbă cu Chanel pentru a-și asigura cele mai râvnite colaborări cu vedete, informează Reuters, conform Agerpres.

Deși nu fost publicate încă fotografii de la ceremonia de la Madison Square Garden, strict controlată din punct de vedere mediatic, crearea rochiei de mireasă pentru Taylor Swift – fără îndoială cea mai importantă comandă nupțială pentru industria modei din acest deceniu – reprezintă o mare victorie pentru designerul Jonathan Anderson, în vârstă de 41 de ani, dornic să își dovedească valoarea la doar un an după ce a preluat funcția de director de creație al casei franceze Dior, specializată în produse de lux.

Matthieu Blazy, directorul de creație de la Chanel, de asemenea numit recent în această funcție, a revigorat marca și și-a făcut debutul în domeniul modei de lux pentru mirese odată cu rochia cu broderii complexe pe care vedeta pop Dua Lipa a purtat-o la nunta ei din Sicilia, organizată în iunie.

Însă atenția mediatică extraordinară din jurul căsătoriei cântăreței americane Taylor Swift va oferi probabil o expunere mult mai mare pentru Dior, una dintre mărcile emblematice ale grupului LVMH, în contextul în care acesta încearcă să revigoreze cererea pe o piață a luxului aflată în stagnare. Cei 273 de milioane de urmăritori ai lui Taylor Swift pe Instagram și baza ei de fani loiali la nivel global îi conferă casei Dior un nivel de vizibilitate pe care puține campanii de marketing l-ar putea egala.

Dior câștigă cea mai râvnită comandă din industria modei

Casa Dior a dezvăluit că ținutele de nuntă ale cuplului Taylor Swift – Travis Kelce au fost create în atelierele sale de la numărul 30 de pe Avenue Montaigne din Paris, fiind concepute de Jonathan Anderson în strânsă colaborare cu cei doi miri. Speculațiile privind rochia de mireasă a cântăreței americane au fost intense în săptămânile premergătoare ceremoniei de nuntă.

Stella McCartney, unul dintre designerii preferați ai cântăreței Taylor Swfit și creatoarea de modă Sarah Burton, de la casa Givenchy, erau menționate ca posibile candidate. Cu toate acestea, platforma de predicții Kalshi a indicat casa Dior drept favorită înaintea nunții, iar Oscar de la Renta pe locul al doilea.

Deși Taylor Swift poartă articole de la multe mărci de lux, ea participă rar la evenimente de modă și a susținut adeseori mărci mai mici sau mai puțin cunoscute. Inelul ei de logodnă, de exemplu, a fost creat de casa independentă de bijuterii Artifex Fine Jewelry.

Renumită pentru stilul ei vestimentar tipic american, Taylor Swift a purtat o ținută Ralph Lauren la ședința foto ocazionată de logodna ei, dar, în cele din urmă, a apelat la moda franceză haute couture pentru nuntă.

Jonathan Anderson își consolidează poziția la Dior

Jonathan Anderson, un designer originar din Irlanda de Nord, care a petrecut 11 ani la conducerea casei Loewe înainte să ajungă la Dior, a avut deja un sezon de nunți foarte aglomerat. Numai în ultima lună, Dior a prezentat alte două rochii de mireasă haute couture create de el, purtate de modelul chinez Ming Xi și starleta braziliană de pe rețelele de socializare Elisa Zarzur.

Momentul în care a fost dezvăluit numele designerului care a creat rochia de mireasă pentru cântăreața Taylor Swift a fost unul propice pentru Jonathan Anderson, care prezintă luni, la Paris, colecția haute couture a casei Dior pentru sezonul toamnă-iarnă. Desigur, crearea de rochii de mireasă pentru cei bogați nu reprezintă o garanție absolută a succesului pentru brandurile de lux, mai ales în contextul în care acestea se confruntă cu o cerere mai slabă din partea consumatorilor.

Lauren Sanchez a purtat o rochie Dolce & Gabbana, realizată pe comandă, la nunta ei cu fondatorul grupului Amazon, miliardarul Jeff Bezos, în cadrul unei fastuoase petreceri de trei zile la Veneția, anul trecut. Brandul italian Dolce & Gabbana caută modalități noi pentru a strânge fonduri și se află în proces de renegociere a datoriilor cu băncile. Casa de modă Valentino, care a creat o rochie de mireasă specială pentru nunta Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham în 2022, a înregistrat pierderi anul trecut și, de asemenea, își renegociază datoriile cu creditorii săi.