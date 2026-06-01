Dua Lipa s-a căsătorit la Londra, mirele a izbucnit în lacrimi. Urmează o petrecere de trei zile în Sicilia

Vedeta pop Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit în acest weekend la Londra, potrivit presei britanice, care a precizat că cei doi se pregătesc să-și sărbătorească uniunea printr-o mare petrecere de trei zile în Sicilia, transmite AFP.

Cele două vedete britanice s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile intime la Old Marylebone Town Hall, în centrul capitalei, scriu The Sun și The Daily Mail.

Ambele publicații afirmă, citând surse, că mirele a început să plângă de bucurie înainte de ceremonie: „Tremura și avea lacrimi în ochi”

Cele două tabloide au publicat fotografii cu cuplul ieșind mână în mână din primărie.

Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, a purtat o pălărie mare albă și un costum cu fustă Schiaparelli Couture, potrivit British Vogue. Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, era îmbrăcat într-un costum bleumarin.

După această ceremonie intimă, o a doua nuntă și o „petrecere somptuoasă de trei zile” ar urma să aibă loc la sfârșitul săptămânii în Sicilia, potrivit The Sun.

Cântăreața britanico-albaneză și actorul sunt împreună din ianuarie 2024.

Dua Lipa și-a anunțat logodna într-un interviu acordat British Vogue în iunie 2025. „Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne proiecta într-o viață comună și, nu știu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna — este un sentiment cu adevărat special”, a spus ea atunci.

Născută la Londra, Dua Lipa este fiica unor imigranți din Kosovo. Ea s-a făcut cunoscută cu hitul „Be The One” în 2016. A urmat apoi o serie de succese, iar turneele sale umplu stadioanele.

În 2025, la 29 de ani, interpreta și coautoarea hiturilor „Levitating” sau „Don’t Start Now” a devenit cea mai tânără persoană din lista celor 40 de persoane sub 40 de ani cele mai bogate din Regatul Unit, conform clasamentului anual al celor mai bogați britanici, publicat de Sunday Times. Averea ei era estimată atunci la 115 milioane de lire sterline (137 de milioane de euro).

Callum Turner a jucat, printre altele, în filmele „Fantastic Beasts” și adaptarea cărții „Emma” de Jane Austen, precum și în serialul „The Capture”.

Numele său este vehiculat, alături de alții, pentru a deveni următorul James Bond.