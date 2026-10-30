Directorul general al OMV Petrom nu mai vrea un nou mandat / Pleacă din funcție când este așteptată începerea producției de gaze din Marea Neagră

Christina Verchere, președintele Directoratului și directorul general executiv al OMV Petrom, a anunțat Consiliul de Supraveghere al companiei că nu mai vrea un posibil nou mandat. Mandatul actual al lui Verchere, care este în funcție din 2018, expiră în aprilie 2027.

„Președintele Directoratului și CEO-ul OMV Petrom SA, Christina Verchere, a notificat președintele Consiliului de Supraveghere, Emma Delaney, că nu va fi disponibilă pentru un posibil nou mandat în Directoratul OMV Petrom SA”, scrie într-un comunicat transmis vineri de OMV Petrom Bursei de Valori București.

Compania precizează că mandatul actual al Christinei Verchere este valabil până la 16 aprilie 2027.

OMV Petrom nu a indicat în comunicatul transmis Bursei motivul pentru care Christina Verchere nu dorește să candideze pentru un nou mandat și nici cine ar putea să îi succeadă la conducerea companiei.

Alegerea noii componențe a Directoratului va reveni Consiliului de Supraveghere.

Cine este Christina Verchere

Christina Verchere este cetățean britanic și american și conduce OMV Petrom din mai 2018. Ea a fost numită președinte al Directoratului și CEO al companiei după o carieră de peste două decenii în cadrul grupului petrolier britanic BP.

Verchere a ocupat funcții de conducere în Marea Britanie, Statele Unite, Canada și Indonezia. Între 2012 și 2014 a fost președinte regional al BP pentru Canada, iar în perioada 2014-2018 a condus operațiunile BP din regiunea Asia-Pacific, cu sediul la Jakarta.

Mandatul său la OMV Petrom a coincis cu dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră.

Plecarea de la OMV Petrom, într-o perioadă în care este așteptată producția din Neptun Deep

Anunțul privind viitorul schimb de conducere vine cu câteva luni înainte de momentul în care OMV Petrom și Romgaz estimează că vor începe producția de gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră.

Cele două companii au anunțat la sfârșitul lunii septembrie că primele gaze din Neptun Deep sunt așteptate să intre în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027. Producția ar urma să crească gradual, iar nivelul de platou este estimat să fie atins până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027.

Neptun Deep este cel mai important proiect de exploatare a gazelor naturale din România. OMV Petrom și Romgaz dețin câte 50% din proiect, OMV Petrom fiind operatorul, iar Romgaz, prin Romgaz Black Sea Limited, non-operatorul. Zăcământul are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze.

Investiția totală pentru dezvoltarea proiectului este estimată la circa 4 miliarde de euro, iar producția anuală la nivelul de platou este estimată la aproximativ 8 miliarde de metri cubi.

În 2026, lucrările au avansat cu instalarea platformei de producție Neptun Alpha și a conductei offshore. Potrivit OMV Petrom, șapte dintre cele zece sonde de dezvoltare au fost finalizate, iar proiectul a intrat în ultimele etape înaintea începerii producției.