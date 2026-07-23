Discurs direct al unei absolvente, la ceremonia de la UMF Iași. „Vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Asta nu e medicină”

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri” și „nu este normal să stăm cu orele în spitale fără să ne bage nimeni în seamă”. Acestea sunt câteva dintre criticile făcute de Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie la UMF Iași, în discursul susținut marți, 22 iunie, la ceremonia de absolvire. Ea a mai spus că mulți dintre colegii săi nu se simt pregătiți să intre în câmpul muncii.

Discursul a fost susținut în fața conducerii universității și a colegilor de promoție și a fost distribuit ulterior pe rețelele sociale, inclusiv pe pagina oficială de Facebook a Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

În intervenția sa, Claudia Ciobanu a criticat modul în care s-au desfășurat unele cursuri, experiența din timpul stagiilor practice și condițiile în care învață studenții.

După ce le-a mulțumit profesorilor, colegilor și familiilor, absolventa s-a adresat conducerii facultății și a spus că, în timpul celor patru ani de studii, ea și colegii ei au simțit uneori că nu au avut sprijinul de care aveau nevoie.

„Perioada anilor de facultate nu a fost deloc simplă și poate cu părere de rău spun că uneori am simțit că nu avem susținere de la persoanele de la care am fi așteptat să ne susțină. Și vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea.”

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri”

Ea a criticat apoi modul în care, spune ea, s-au desfășurat unele cursuri și stagii practice: „Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereții în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină.”

Absolventa a vorbit și despre condițiile din unele spații în care învață studenții: „Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi.”

Discursul absolventei poate fi urmărit de la minutul 2:40:04, mai jos:

La finalul discursului, Claudia Ciobanu și-a exprimat speranța că noua Facultate de Științele Sănătății, înființată în acest an la UMF Iași și în cadrul căreia va funcționa și specializarea Asistență Medicală Generală, va aduce schimbări pentru viitorii studenți.

„Sper din tot sufletul ca, odată cu înființarea noii facultăți, și anume cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta.”

Cel mai mare protest studențesc din ultimii 20 de ani la Iași

Criticile făcute de Claudia Ciobanu nu sunt singurele apărute în ultimii ani la adresa UMF Iași. În iunie 2023, peste 1.000 de studenți au protestat în fața universității.

Ei erau nemulțumiți de majorarea taxelor de școlarizare și de cazare, dar au reclamat și probleme legate de modul în care se desfășoară unele cursuri și stagii practice. Potrivit unui comunicat al Ligii Studenților din Iași, preluat de R3Media, a fost cel mai mare protest studențesc organizat în Iași în ultimii 20 de ani.

Printre nemulțumirile exprimate atunci se numărau faptul că unii profesori citesc cursurile de pe prezentări, că materialele de studiu sunt învechite și că evaluările făcute de studenți pentru cadrele didactice nu produc schimbări. Studenții au afișat mesaje precum „10.000 de lei pentru cursuri de 2 lei”, „Pretenții mari pentru cursuri mediocre” și „Vrem calitate, nu taxe majorate”.