Discursul acid al lui Sabău după Farul – Oțelul, meci cu 7 goluri: „Uneori suntem caraghioși”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Farul Constanța, a reacționat la finalul partidei câștigate dramatic în fața formației Oțelul Galați, scor 4-3, în etapa a 13-a din SuperLiga.

Deși echipa sa a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri și ulterior a condus cu 4-1, finalul de meci a adus emoții uriașe pe banca tehnică. Pe lângă lipsa de fermitate în confruntările individuale, antrenorul a reclamat absența unor lideri veritabili pe gazon, capabili să dirijeze echipa în momentele grele.

„Un joc cu multe goluri, palpitant, dar sigur că n-aș vrea să mai trăiesc astfel de momente. Jucând acasă, ai diferența asta, de trei goluri… Să cedăm atât de ușor duelurile directe… După care, sigur, am început să ne temem și adversarul a simțit lucrul ăsta.

Trebuie să găsesc liderii și să-i educ. Antrenorul nu trebuie să intervină mereu, ei trebuie să aibă personalitate. Pe margine nu putem să ne implicăm mai mult. Sigur, urlăm, țipăm, uneori suntem caraghioși.

Marincean și Goncear sunt foarte talentați, dar sunt prea tineri, prea cruzi, au nevoie de multă răbdare. A ieșit bine, e o victorie muncită. Chiar dacă am vorbit mai mult critic, sunt mulțumit de mulți jucători, dar sunt unele detalii care fac diferența”, a declarat Sabău, potrivit DigiSport.ro.

Pentru Farul au marcat Ahlinvi (‘8, ‘28), Marincean (‘40) și Goncear (‘71), în timp ce Oțelul a punctat prin Zator (‘55) și Bordun (‘74, ‘78). În urma acestui rezultat, constănțenii ocupă locul 7, cu 20 de puncte, în timp ce gălățenii se află pe locul 14, cu 11 puncte.