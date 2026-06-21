Disidenții din PNL se organizează în „Facțiunea Conservatoare” a partidului. Primul mesaj transmis noii conduceri

Un grup de 23 de liberali, care se intitulează „facțiunea conservatoare din cadul PNL”, au semnat o declarație în care susține că ultimatumul dat unor membri ai PNL, de a demisiona din partid, este lipsit de temei staturar întrucât este invocat încălcarea unor reguli, fără ca acesea din urmă să fie menționate explicit.

Ei susțin că, în acest context, a se opune, prin mijloace statutare şi legale, unei „decizii de partid lipsite de temei legal şi contrare interesului general, indiferent de câte voturi au fost adunate în spatele ei, nu este o trădare, ci „o datorie morală”.

„Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL, invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres, este lipsită de temei statutar. Aceeaşi lipsă de temei a caracterizat şi deciziile anterioare ale BPN. Suntem solidari cu colegii somaţi să îşi depună demisiile prin presiune publică, în contextul prezenţei celor 1.200 de delegaţi aflaţi în sala Congresului”, se menţionează în comunicatul citat de Agerpres.

De asemenea, ei au susţinut că acţiunile lor politice „s-au întemeiat constant pe mesajele primite din baza partidului – o bază care nu îşi mai regăseşte vocea în deciziile conducerii”.

Cer recunoașterea mai multor facțiuni în partid

„Istoria politică ne arată că derapajele autoritare s-au instalat adesea prin vot obţinut sub presiune şi prin eliminarea oricărei voci minoritare. Un lider înţelept ar fi propus, prin noul statut, recunoaşterea posibilităţii ca în PNL să coexiste facţiuni doctrinare diferite – astfel încât, alături de direcţia spre care partidul a fost împins treptat şi fără dezbatere în ultimele 12 luni, să poată exista şi o facţiune conservatoare, care a fost împinsă treptat în afara partidului”, au arătat cei 23 de semnatari.

Potrivit acestora, „un partid atât de divers şi de complex precum PNL, cu tradiţii solide în libertatea de gândire şi de exprimare, poate funcţiona doar prin recunoaşterea coexistenţei facţiunilor şi printr-o conducere înţeleaptă, care dă glas tuturor – nu printr-o conducere care striveşte disidenţa, o denigrează public şi o stigmatizează”.

„Suntem solidari cu toţi colegii care, în ultimele săptămâni şi luni, au fost supuşi unui adevărat linşaj pe platformele de socializare, la instigarea, vizibilă sau ascunsă, a unor membri din conducerea PNL. Suntem solidari cu interesul general al ţării de a avea cât mai rapid un guvern, în contextul în care conducerea PNL a întreţinut un blocaj guvernamental, refuzând timp de o lună orice soluţie viabilă de guvernare, inclusiv soluţii care să satisfacă dorinţa conducerii de a merge în opoziţie”, au mai transmis contestatarii.

„Facţiunea Conservatoare din cadrul PNL” care semnează declaraţia sunt: Adrian Veştea, Toma Petcu, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Rareş Bogdan, Alina Gorghiu, Alexandru Popa, Andrei Alexandru, Andrei Baciu, Monica Anisie, Ciprian Pandea, George Scarlat, Ion Iordache, Lucian Bode, Aneta Matei, Mihai Culeafă, Mihai Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Răzvan Prişcă, Sorin Cîmpeanu, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu.

Ce a decis Congresul PNL

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

„Congresul Partidului Naţional Liberal constată că: Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile adoptate de PNL, participând la acţiuni şi demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află PNL la finalul mandatului său de secretar general. În consecinţă, Congresul întrunit astăzi le solicită demisia din calitatea de membri ai PNL. În situaţia în care persoanele menţionate nu îşi vor prezenta demisia până mâine 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Naţional să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanşarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului”, se mai arată în rezoluţia adoptată.