Dispăruți în misiune: Soldați ucraineni dezertează în timpul instrucției pe care o primesc în Germania

Pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, soldații ucraineni urmează cursuri de instruire militară în Germania. O anchetă recentă, realizată de săptămânalul „Die Zeit”, dezvăluie că unii dintre acești militari nu se mai întorc la unitățile lor după șederea în Germania.

În Saxonia-Anhalt, Ministerul de Interne are cunoștință de aproximativ 80 de cazuri, iar la nivel național se estimează că există sute de astfel de incidente în care soldați ucraineni dezertează după finalizarea pregătirii militare în Germania, relatează Euronews.

Guvernul federal al Germaniei nu a publicat încă nicio statistică oficială la nivel național. De asemenea, nu sunt disponibile în prezent cifre confirmate public de către alte landuri.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă din Ucraina (2022) și până în prezent, aproximativ 29.000 de soldați ucraineni au urmat instruire în Germania, potrivit Bundeswehr-ului (armata germană).

Instruirea militară se desfășoară în numeroase locații. Soldații învață, printre altele, cum să mânuiască armele, tehnici de camuflaj și noțiuni de bază de prim-ajutor. După finalizarea cursului, se așteaptă, în mod normal, ca aceștia să se întoarcă în Ucraina și să fie detașați acolo.

Pentru militarii care nu se întorc, dezertarea poate avea consecințe juridice: părăsirea unității fără permisiune poate fi considerată dezertare, iar o condamnare poate atrage după sine o pedeapsă de câțiva ani de închisoare.

În același timp, se pune întrebarea ce se întâmplă cu persoanele în cauză pe durata șederii lor în Germania. Statutul simplificat de ședere pentru refugiații de război ucraineni nu se aplică, în general, în mod automat soldaților care au fost trimiși din Ucraina în Germania pentru instruire militară.

Șanse mici de azil în Germania

Unii soldați ar putea totuși să încerce să rămână în Germania solicitând azil.

Euronews a relatat în luna iunie că statele membre ale UE au convenit, la Bruxelles, să-i excludă pe bărbații care au vârsta ce le permite să fie recrutați în armată dintr-un program care acordă dreptul automat la protecție pe teritoriul blocului comunitar.

Această decizie a fost luată la cererea guvernului ucrainean.

Conform acestei decizii, doar persoanele care și-au îndeplinit deja serviciul militar în Ucraina sau care sunt scutite de acesta vor beneficia de regulile simplificate de admitere în programul de protecție.

Acest lucru a fost anunțat de Consiliul statelor membre ale UE. Ca dovadă, în viitor va fi necesară o ștampilă în pașaport sau un certificat oficial care să ateste că plecarea persoanei respective din Ucraina a fost legală sau că aceasta este scutită de serviciul militar.