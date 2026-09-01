Explozie la o substație electrică din Germania. Dispozitiv exploziv găsit la fața locului. Poliția suspectează un atac

Poliția germană anchetează un incident cu un dispozitiv exploziv, care a avut loc marți la o substație electrică din landul Brandenburg, în estul țării. A avut loc o scurtă întrerupere a alimentării cu curent în zonă, dar în acest moment nu există niciun pericol, au spus oficialii germani, citați de Reuters și Die Zeit.

Cel puțin o explozie a avut loc la o substație electrică din Turnow-Preilack, Brandenburg, în apropierea centralei electrice Jänschwalde.

O purtătoare de cuvânt a Comandamentului Poliției din Brandenburg a confirmat acest lucru pentru publicația germană Die Zeit.

Anterior, agenția de știri dpa și ziarul Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) au relatat că la fața locului fuseseră găsite mai multe dispozitive explozive.

Poliția a declarat că la scena incidentului se aflau experți în dezamorsarea bombelor și că nu exista niciun pericol.

„Dispozitiv exploziv și incendiar neconvențional”

Inițial, o purtătoare de cuvânt a poliției declarase că dispozitivul nu explodase. Ea l-a descris ca fiind un „dispozitiv exploziv și incendiar neconvențional”, scrie cotidianul german FAZ.

Poliția a mai comunicat că s-a constatat o „posibilă deteriorare a infrastructurii” la o linie electrică.

Poliția a primit informații despre incident în jurul orei locale 8 dimineața, iar agenții au fost trimiși la substația din Turnow-Preilack, a spus purtătorul de cuvânt. Nu a existat niciun moment vreun pericol pentru populație, a precizat poliția.

Poliția criminalistică a landului Brandenburg a preluat ancheta privind incidentul.

O întrerupere de scurtă durată a alimentării

Operatorul de rețea 50Hertz a afirmat că „se presupune că niște făptași încă neidentificați au provocat daune la mai multe linii electrice din rețeaua de transport a 50Hertz”.

50Hertz a declarat pentru Die Zeit că a avut loc o întrerupere de scurtă durată a alimentării. Între timp, toate liniile au fost repuse în funcțiune, iar alimentarea generală cu energie electrică nu este afectată în prezent.

Obiectivul presupus al atacului, scrie Die Zeit, ar fi fost o pană de curent pe scară largă la blocul E al centralei electrice pe cărbune.

Prin substația electrică Preilack, din districtul Spree-Neiße, situată în apropierea graniței cu Saxonia, energia electrică produsă la centrala electrică Jänschwalde este distribuită la nivel supraregional și regional.

Potrivit operatorului Leag, centrala electrică a fost construită între anii 1976 și 1989, fiind ultima centrală electrică nouă construită în RDG.