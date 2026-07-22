„Dispute rușinoase și motivate politic”. Procurorul general din Ungaria demisionează și acuză guvernul lui Peter Magyar

Procurorul general al Ungariei, Gabor Nagy, numit în timpul fostului premier Viktor Orban, şi-a anunţat miercuri demisia, acuzând noul guvern condus de conservatorul Peter Magyar că se află la originea acestei decizii, relatează AFP, Reuters şi MTI, citate de Agerpres.

„Funcţionarea şi independenţa parchetului nu trebuie, sub nicio formă, să fie compromise de disputele ruşinoase şi motivate politic din jurul procurorului general”, a declarat Gabor Balint Nagy într-un comunicat, denunţând atacuri la adresa sa care „au depăşit cu mult limitele unei dezbateri profesionale şi publice acceptabile”.

Nagy a precizat că a solicitat încetarea mandatului său cu începere de la 25 august.

Demisia sa survine la doar câteva zile după ce preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok – un alt aliat al lui Orban – a acceptat să semneze un amendament constituţional care pune capăt prematur mandatului său.

Demisie după numai un de mandat

De când l-a înlăturat pe Viktor Orban de la puterea pe care a deţinut-o 16 ani, Peter Magyar şi-a propus să demonteze sistemul instituit de acesta pentru a subordona instituţiile ţării intereselor sale, în special prin adoptarea unei legislaţii anticorupţie şi iniţierea unei reforme radicale a instituţiilor publice de presă, menţionează AFP.

El a cerut de asemenea demisia „tuturor marionetelor numite de sistemul Orban în funcţii-cheie”. „Plecaţi, plecaţi – nu aşteptaţi să vă alungăm noi”, le-a transmis el pe 13 aprilie, a doua zi după victoria zdrobitoare a partidului său, Tisza, în alegerile parlamentare.

Miercuri, Magyar a salutat demisia lui Nagy, afirmând pe Facebook că „ţara a scăpat de încă o marionetă a lui Orban care stătea în calea tranziţiei democratice”. „Domnilor, cine urmează?”, a adăugat el.

Gabor Nagy, care a negat orice orientare politică, a fost numit anul trecut pentru un mandat de nouă ani, după ce anterior ocupase funcţia de şef de cabinet al predecesorului său, Peter Polt, un aliat al lui Viktor Orban. Polt a părăsit parchetul pentru a prelua conducerea Curţii Constituţionale, însă mandatul său se va încheia prematur ca urmare a unui amendament constituţional adoptat recent, care stabileşte limita de vârstă pentru judecătorii acestei instanţe la 70 de ani.

Percheziții la serverele Fidesz

Anunţul lui Nagy vine de asemenea a doua zi după o percheziţie efectuată de biroul procuraturii regionale Bacs-Kiskun (din sud) la un centru de date care găzduieşte servere pentru Fidesz – partidul lui Viktor Orban – pe fondul suspiciunilor de corupţie privind utilizarea fondurilor destinate culturii.

Miercuri, Viktor Orban a acuzat procurorii că desfăşoară un simulacru de anchetă pentru a justifica o confiscare a acestor baze de date.

„Este o procedură juridică motivată politic, menită să facă Fidesz – care a supravieţuit indiscutabil durei înfrângeri politice şi devine mai puternic – neviabil din punct de vedere juridic”, a declarat el într-o conferinţă de presă.

Fidesz a denunţat reformele guvernului Magyar ca fiind „autocratice”, o acuzaţie adusă frecvent şi fostului prim-ministru în timpul mandatelor acestuia.