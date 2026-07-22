Viktor Orbán cheamă la luptă împotriva guvernului Péter Magyar, după un raid al procurorilor care a vizat partidul său, Fidesz

Fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani în urma alegerilor din aprilie, și-a îndemnat susținătorii să restabilească democrația în țară, susținând că aceasta a fost zdrobită de noul guvern, scrie Reuters.

Viktor Orbán a făcut marți seara, pe Facebook, primele sale declarații politice ferme de la înfrângerea electorală zdrobitoare suferită, publicând o „Declarație de rezistență” la scurt timp după ce partidul său, Fidesz, a anunțat că procurorii au efectuat percheziții la sediile care găzduiesc serverele sale de internet.

Procurorii au declarat agenției Reuters că acțiunea are legătură o anchetă privind „deturnarea de fonduri și alte infracțiuni penale” suspectate la Fondul Național pentru Cultură (NKA), sub guvernul lui Orban.

Orbán: Ungaria „a încetat să mai fie un stat democratic”

Orbán a mers mai departe, afirmând că Ungaria „a încetat să mai fie un stat democratic” după ce noul guvern de centru-dreapta al prim-ministrului Péter Magyar a adoptat un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui și al președintelui Curții Constituționale.

Tisza neagă că ar adopta o atitudine autoritară față de adversarii politici. Partidul s-a angajat însă să combată corupția, unul dintre subiectele majore în timpul campaniei pentru alegerile din aprilie.

Orbán însuși s-a confruntat cu critici dure pe durata mandatului său cu privire la standardele democratice din Ungaria, guvernul său intrând frecvent în conflict cu UE pe teme precum statul de drept și drepturile minorităților.

Fostul premier a negat acuzațiile de corupție. „În Ungaria a început din nou epoca tiraniei”, a declarat el.

„Noul sistem politic creat în acest fel este ilegitim. Fidesz va folosi toate mijloacele pașnice împotriva abuzului de putere, atât în interiorul, cât și în afara parlamentului”, a mai spus Orbán.

Noul guvern are majoritate calificată

Partidul Tisza al lui Magyar deține o majoritate calificată în parlament, ceea ce îi permite să anuleze modificările introduse de Orbán, despre care Magyar afirmă că au prejudiciat democrația.

Amendamentul constituțional a pus capăt mandatului președintelui Tamas Sulyok, invocând „pierderea gravă a încrederii” societății într-un lider ales în 2024 de către parlamentarii din partidul Fidesz al lui Orbán. Parlamentul va alege în curând un nou președinte.

Partidul Tisza al lui Magyar se bucură de un sprijin public imens, un sondaj realizat de institutul Median la începutul acestei luni indicând un sprijin de 60%, față de 18% pentru Fidesz. De la alegeri, Fidesz se află în cădere, liderul grupului său parlamentar demisionând săptămâna trecută.