DJ-ul francez Kavinsky, cunoscut pentru piesa „Nightcall”, găsit mort în casă. În două zile ar fi făcut 51 de ani

Vedeta franceză a muzicii electronice Kavinsky, cunoscut mai ales pentru hitul său „Nightcall”, a fost găsit, marți seară, fără suflare la domiciliul său din Paris, potrivit AFP. și Le Parisien. DJ-ul avea 50 de ani.

Artistul, pe numele său Vincent Belorgey, era cunoscut mai ales pentru piesa sa „Nightcall” din filmul „Drive” din 2011, cu Ryan Gosling în rolul principal.

Parchetul a precizat că „a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor decesului”. Conform sursei citate, „echipele de intervenție nu au descoperit niciun element suspect la fața locului”, marți seara. DJ-ul ar fi împlinit 51 de ani pe 31 iulie.

Kavinsky a fost o figură proeminentă pe scena muzicii electronice din Franța, conform Le Parisien.

Artistul emblematic al curentului „French Touch” a urcat pe scenă la Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, cântând piesa „Nightcall” împreună trupa pop-rock Phoenix și vedeta belgiană Angèle.