DJ Valeron, la Enigma Festival 2025. Abordare orchestrală și experiență unică pentru public: „Instrumentele live vor crea o conexiune directă între scenă și public”

Pentru DJ Valeron, muzica nu e doar ritm, ci o formă de meditație în mișcare. Artistul grec, cunoscut pentru capacitatea de a transforma seturile în experiențe colective, revine la Enigma Festival cu o abordare care reunește tradiția sonoră a instrumentelor clasice și intensitatea muzicii electronice. DJ Valeron a vorbit, într-un interviu, despre fuziunea dintre lumi sonore, despre energia publicului român și despre emoția care îl inspiră să revină pe scena Enigma: „Festivalul are o audiență educată muzical, dar și foarte receptivă emoțional”.



Enigma Festival a luat naștere din dorința de a uni lumi artistice aparent opuse și de a oferi publicului o experiență care merge dincolo de granițele unui simplu spectacol. În doar câteva ediții, a devenit un spațiu unde muzicieni, artiști vizuali și performeri își contopesc energiile într-un concept unic, dedicat explorării profunzimii sunetului. În acest an, evenimentul are loc în perioada 17-18 octombrie, la Romaero, și promite o experiență complexă, care reunește sunetul, imaginea și emoția într-un singur univers.

Ce înseamnă pentru tine să faci parte dintr-un festival care îmbină muzica clasică și cea contemporană?

DJ Valeron: Este o experiență aparte, pentru că acest tip de fuziune atinge un alt nivel de expresie artistică. Muzica clasică are noblețea și profunzimea ei, iar muzica electronică aduce energia prezentului. În Enigma, cele două lumi se completează perfect – nu se exclud, ci se amplifică reciproc.

Cum a evoluat Enigma Festival de la prima ediție și ce schimbări importante ai observat până acum?

DJ Valeron: Enigma a crescut natural, pas cu pas. De la o idee curajoasă, a devenit un proiect cu identitate proprie și recunoaștere internațională. Am văzut cum publicul s-a transformat împreună cu noi – mai atent, mai curios, mai deschis către experiențe muzicale care depășesc zona comercială.

Abordare orchestrală

Cum te pregătești pentru această ediție și ce elemente speciale aduci publicului?

DJ Valeron: Pregătirea începe cu o selecție atentă a pieselor și a colaboratorilor. Îmi place să construiesc o poveste sonoră, nu doar un set. Pentru această ediție, am pregătit o abordare mai orchestrală, cu momente în care instrumentele live vor crea o conexiune directă între scenă și public.

Există un mesaj sau o emoție anume pe care vrei să o transmiți publicului în timpul show-ului?

DJ Valeron: Da – ideea de unitate. Muzica este o formă de limbaj universal, care ne apropie indiferent de origini sau culturi. Ceea ce încerc să transmit prin Enigma este tocmai această legătură nevăzută dintre oameni, care se creează prin vibrație și emoție comună.

Audiență educată muzical

Cum percepi publicul Enigma Festival comparativ cu cel al altor festivaluri internaționale? Îl simți diferit?

DJ Valeron: Da, este un public special. Enigma are o audiență educată muzical, dar și foarte receptivă emoțional. Nu este un public care vine doar pentru distracție, ci pentru o experiență. Simți că oamenii ascultă, trăiesc și răspund sincer la ceea ce se întâmplă pe scenă.

Care este cea mai memorabilă experiență pe care ai avut-o până acum pe scenă sau în fața publicului?

DJ Valeron: Au fost multe momente intense, dar probabil cel mai emoționant a fost atunci când, în timpul unui concert, orchestra și publicul au cântat spontan împreună o temă muzicală. A fost acel gen de clipă în care simți că timpul se oprește și totul capătă sens.

Cum vezi evoluția scenei muzicale din România și locul unui festival ca Enigma în acest context?

DJ Valeron: România are un potențial artistic uriaș. Există mulți muzicieni talentați și un public tot mai deschis la concepte noi. Enigma aduce o dimensiune culturală și spirituală scenei locale – este mai mult decât un festival, este o punte între tradiție și modernitate, între sunetul autentic și expresia contemporană.

Articol susținut de Enigma Festival