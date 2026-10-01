Doamna Mirabela Grădinaru, prezentă la trei evenimente ale Romanian Creative Week X Bucharest 2026

Doamna Mirabela Grădinaru, partenera Președintelui României, domnul Nicușor Dan, va participa la trei dintre evenimentele celei de-a doua ediții Romanian Creative Week X Bucharest: expoziția centrală Metafora, masa rotundă „Creative Romania: Observator & Laborator al Ecologiilor Creative” și Romanian Fashion Week. Cele trei întâlniri reunesc arta contemporană, reflecția asupra viitorului industriilor creative și moda românească, într-o ediție desfășurată între 2 și 8 octombrie 2026.

Romanian Creative Week X Bucharest, capsula de toamnă a celui mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, se desfășoară pentru al doilea an consecutiv la București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Programul aduce împreună artă contemporană, new media, modă, film, dans și performance, alături de întâlniri dedicate dezvoltării și conectării internaționale a industriilor creative românești.

Prezența doamnei Mirabela Grădinaru continuă dialogul început la prima ediție bucureșteană a RCW. În octombrie 2025, Președintele României, domnul Nicușor Dan, și doamna Mirabela Grădinaru au participat împreună la deschiderea oficială RCW X Bucharest, la Muzeul Național de Artă al României. Ulterior, doamna Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu tinerii creatori din secțiunea New Wave a Romanian Fashion Week și a discutat cu aceștia despre educație, dezvoltare profesională și oportunitățile de afirmare în România.

„Faptul că Romanian Creative Week s-a desfasurat anul acesta sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și că doamna Mirabela Grădinaru a ales să fie din nou alături de artiști și de comunitatea RCW are, pentru noi, o semnificație care depășește dimensiunea simbolică. Este o formă de respect pentru munca unor oameni care creează, cercetează, experimentează și duc cultura română mai departe, dar și o încurajare pentru generațiile tinere care încearcă să își construiască aici un drum. România are o resursă creativă extraordinară, iar cultura și industriile creative au nevoie de recunoaștere, continuitate și de o relație reală cu societatea. O asemenea prezență transmite artiștilor că munca lor este văzută și că locul creativității în dezvoltarea României merită tratat cu seriozitate”, declară Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea Romanian Creative Week.

Metafora, expoziția centrală a RCW 2026

Primul eveniment la care va participa doamna Mirabela Grădinaru este Metafora – One Night Only, pe 2 octombrie, la Scânteia+. Expoziția centrală a RCW 2026, curatoriată de Marian Pălie, construiește un parcurs în care imaginea, spațiul și privitorul intră într-un joc permanent de perspective și interpretări. Accesul la eveniment se face exclusiv pe bază de invitație. Programul începe cu vernisajul Metafora, continuă cu performance-ul .aetherium, cu Andrei Budescu și se încheie cu un DJ set Charles B.

Creative Romania: o conversație despre viitorul industriilor creative

Pe 5 octombrie, de la ora 16:30, la Biblioteca Centrală Universitară, doamna Mirabela Grădinaru va participa la „Creative Romania: Observator & Laborator al Ecologiilor Creative”, masă rotundă găzduită de Marlene Herberth. Întâlnirea pune în discuție condițiile necesare dezvoltării sustenabile a creativității românești: relația dintre cultură și economie, meșteșug și tehnologie, inteligența artificială și noile instrumente creative, transferul de cunoaștere între generații și internaționalizarea artiștilor și industriilor creative. Accesul se face pe bază de invitație.

Romanian Fashion Week, pe 7 și 8 octombrie

Cel de-al treilea eveniment la care va participa doamna Mirabela Grădinaru este prima seară a Romanian Fashion Week, pe 7 octombrie, la TVR. Cu o istorie de peste un sfert de veac, Romanian Fashion Week revine la București pe 7 și 8 octombrie, cu două seri de prezentări și un număr-record de creatori reuniți în secțiunile Romanian Designers și New Wave.

Programul pune în dialog nume consacrate ale modei românești, între care Ioana Ciolacu, Maria Marinescu, Lena Criveanu, Irina Schrotter și Tudor Halațiu, cu designeri emergenți și colecțiile lor primăvară–vară 2027. Accesul la ambele seri ale Romanian Fashion Week se face exclusiv pe bază de invitație.

Programul integral al RCW X Bucharest 2026 poate fi consultat pe: www.romaniancreativeweek.ro

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în 2011, și a organizat peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

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