Doar 7 echipe din Superliga au respectat regula „5+6” în meciurile din acest sezon / Formaţia care nu a respectat regula în nicio etapă

Peluza Iosif Petschovsky la meciul de fotbal dintre UTA Arad și FCSB, desfasurat pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, pe 26 ianuarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

O analiză Intelligence Centre FRF evidenţiază cluburile care au mizat cel mai mult pe jucătorii români în prima treime a sezonului regular din SuperLiga, ediţia 2025/2026. Regula „5+6”, introdusă de FRF pentru a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru naţionalele României şi dezvoltarea fotbalului românesc, a fost respectată într-un procent de 100% în meciurile de până acum de 7 cluburi, scrie News.ro

Este vorba despre Farul Constanţa, Unirea Slobozia, FC Botoşani, FCSB, Hermannstadt, Campionii FC Argeş şi Metaloglobus.

Din acest sezon, pe durata unui joc este necesar să participe în teren minimum cinci jucători formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipele naţionale ale României.

Această regulă se aplică pentru minimum 75% din meciurile aferente unui sezon competiţional în L1 şi Cupei României (procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiţie în parte). Prin excepţie, utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât, dacă se utilizează jucători U21, regula se va considera îndeplinită pentru jocul respectiv dacă sunt utilizaţi 3 jucători U21 în teren pe durata întregului meci.

Sancţiunea aplicabilă pentru nerespectarea regulii va fi penalitate financiară în cuantum de 150.000 de euro. Sumele astfel obţinute vor fi împărţite în mod egal primelor 5 cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competiţional respectiv, care au respectat regula.

Analiza a evidenţiat o uşoară creştere a numărului de minute acordate jucătorilor români – 52,2%, comparativ cu sezonul trecut, după acelaşi număr de jocuri disputate – 51,2%. Echipele care au acordat cele mai multe minute jucătorilor români sunt:

Farul Constanţa – 83,1%

– 83,1% Unirea Slobozia – 71,9% (faţă de doar 49,9% sezonul trecut)

– 71,9% (faţă de doar 49,9% sezonul trecut) FCSB – 67,2%

– 67,2% Hermannstadt – 66,5%

– 66,5% Universitatea Cluj – 59,4%

La polul opus, Oțelul Galați este singura echipă din SuperLigă care nu a îndeplinit regula în niciuna din primele 10 runde. Este urmată de Dinamo, care a respectat-o în mai puțin de o treime din jocuri (3 din 10) și în niciunul din ultimele 5.

În ceea ce priveşte regula U21, prin care fiecare club trebuie să aibă în permanenţă pe teren cel puţin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004, au bifat minute, până acum, 68 de tineri. Aceştia au contribuit la 35 de reuşite (19 goluri şi 16 assist-uri) din totalul de 211, un procentaj de 16,58%.

În primele 10 etape au debutat 30 de fotbalişti U21, iar 7 au reuşit să înscrie în premieră în prima ligă.

Echipele cu cei mai mulţi jucători U21 folosiţi sunt: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj – câte 6, Rapid, Dinamo, Oţelul Galaţi, Petrolul, Csikszereda, Metaloglobus – câte 5.

Etapa cea mai prolifică a fost cea cu numărul 2, când tinerii şi-au trecut în cont 4 goluri şi 3 assist-uri. În doar două runde aceştia nu au reuşit să înscrie, însă în fiecare etapă a existat cel puţin o contribuţie la gol din partea jucătorilor U21.