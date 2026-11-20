Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) critică proiectul de OUG prin care Ministerul Justiției vrea să rezolve blocajele de la Registrul Comerțului. „Este doar praf în ochii antreprenorilor și o nouă povară pusă în cârca angajaților ONRC”, spune organizația sindicală.

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