Audiere cu scântei în Senatul SUA: Dr. Fauci a invocat de 15 ori al cincilea amendament la întrebările legate de originile pandemiei de COVID

Doctorul Anthony Fauci, fostul expert principal în boli infecțioase al SUA, a refuzat miercuri să răspundă la întrebări în cadrul unei audieri a Senatului american, invocându-și dreptul la al 5-lea amendament constituțional, de a nu se autoincrimina, și acuzându-l pe senatorul republican Rand Paul de o campanie „dezechilibrată” menită să-l trimită la închisoare, informează Reuters.

„La sfatul avocaților mei, îmi voi invoca dreptul prevăzut de al Cincilea Amendament al Constituției de a nu răspunde la întrebările dumneavoastră”, a spus Fauci, în declarația lui de deschidere, adresată Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului american, prezidată de senatorul Paul.

Fauci a refuzat să răspundă la 15 întrebări adresate de Paul, invocându-și drepturile prevăzute de al Cincilea Amendament constituțional pentru fiecare dintre ele.

Paul a afirmat că Fauci nu are dreptul să invoce al Cincilea Amendament, că grațierea acordată de fostul președinte Joe Biden nu l-ar proteja și că refuzul lui de a răspunde la întrebări va avea consecințe.

Fauci, care a condus Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase timp de 38 de ani și a devenit figura emblematică a răspunsului SUA la pandemia de COVID-19, a fost de mult timp ținta criticilor din partea președintelui Donald Trump și a multor conservatori americani. Înaintea audierii, Trump a scris pe rețelele sociale despre Fauci: „Ideile lui erau NEBUNEȘTI!”.

Biden l-a grațiat pe Fauci pe 19 ianuarie 2025 pentru orice infracțiuni pe care le-ar fi comis începând cu 2014 în legătură cu pandemia COVID-19 sau în calitatea lui de director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase. Grațierea nu se aplică comportamentului ulterior.

„Comisia va trebui să analizeze, după această audiere, ce măsuri adecvate ar trebui luate împotriva dumneavoastră pentru refuzul de a depune mărturie după ce ați fost somat să o faceți. Obstrucționarea unei anchete a Congresului este ilegală. Refuzul dumneavoastră de a depune mărturie astăzi va avea repercusiuni”, a spus Paul.

Senatorul a dispus apoi ca unul dintre avocații lui Fauci să fie îndepărtat din sala de audiere, după ce acesta a refuzat să-i acorde cuvântul.

Într-un comunicat, avocatul lui Fauci, David Schertler, a calificat acțiunile lui Paul drept „o vendetă obsesivă” și a afirmat că acuzațiile „sunt false și rușinoase, iar noi vom analiza toate opțiunile pentru a-l trage la răspundere”. Schertler a spus că o altercație verbală între Fauci și Paul, la o audiere din 2021, a declanșat „un curs intens și aparent patologic de represalii, răzbunare și obsesie” din partea senatorului din Kentucky față de Fauci.

De ani de zile, Paul cere punerea sub acuzare a lui Fauci și l-a acuzat că a mințit Congresul cu privire la finanțarea de către Institutele Naționale de Sănătate a cercetărilor legate de „câștigul de funcții” din Wuhan, China, precum și că a contribuit la mușamalizarea originilor COVID-19.

„Comentarii calomnioase”

Fauci neagă ambele acuzații și afirmă că a depus mărturie sinceră de mai multe ori în fața Congresului cu privire la aceste chestiuni.

„Având în vedere obsesia evidentă a senatorului Paul de a solicita urmărirea mea penală, comentariile lui calomnioase repetate la adresa mea și, recent, publicarea jurnalului meu personal, cu scopul de a mă face de râs și de a mă intimida”, a spus Fauci, „singura concluzie la care pot ajunge este că singurul motiv pentru care mă cheamă în fața acestei comisii este acela de a mă determina să spun ceva care să-i justifice promisiunile publice repetate că voi ajunge, conform cuvintelor lui, «în spatele gratiilor»”.

„Orice persoană rezonabilă care a urmărit obsesia lui nebunească față de mine ar ajunge cu ușurință la aceeași concluzie”, a spus Fauci.

Senatorul Gary Peters, liderul democraților din comisie, a declarat în discursul său de deschidere că audierea a fost părtinitoare și a criticat ancheta pentru că avea concluzii prestabilite.

„Această audiere pare a fi punctul culminant al unor eforturi părtinitoare și selective depuse de luni de zile de către majoritate, sub pretextul unei anchete a comisiei, pentru a legitima, practic, o concluzie prestabilită la care s-a ajuns cu ani în urmă”, a spus Peters.

„Nu contează doar ce investigăm, ci contează și modul în care desfășurăm acea investigație. Investigațiile unilaterale menite să valideze concluzii prestabilite nu servesc poporului american, care ne-a trimis aici tocmai pentru a descoperi adevărul și a rezolva problemele”, a adăugat Peters.

Cercetarea privind „câștigul de funcții” reprezintă, în sens larg, activitatea prin care un agent patogen este modificat în moduri care l-ar putea face mai transmisibil sau mai periculos, deși oamenii de știință nu sunt de acord cu privire la cât de restrictiv ar trebui definit acest termen.

Această neînțelegere se află în centrul disputei dintre Paul și Fauci: Paul susține că NIH a finanțat astfel de cercetări la Wuhan și că Fauci a mințit când a negat acest lucru, în timp ce Fauci afirmă că cercetarea respectivă nu se încadra în definiția oficială a autorităților de reglementare.

Originile COVID-19

Originile pandemiei de COVID-19 rămân necunoscute. FBI a afirmat în 2023 că o scurgere dintr-un laborator din orașul Wuhan, situat în centrul Chinei, a provocat probabil pandemia, o afirmație despre care China a spus că „nu are absolut nicio credibilitate”.

CIA a transmis în ianuarie 2025 că și-a modificat evaluarea și a concluzionat că o scurgere din laborator este probabilă, dar cu un „grad redus de încredere”, în timp ce alte patru agenții americane de informații și Consiliul Național de Informații consideră că virusul a apărut cel mai probabil prin transmitere naturală.

Paul a publicat săptămâna aceasta o tranșă de 1.141 de pagini din însemnările din jurnalul lui Fauci din perioada pandemiei, care acoperă perioada decembrie 2019 – decembrie 2022.

„Multe dintre însemnările din jurnalul zilnic al lui Fauci contrazic complet narațiunea oficială susținută de Fauci și de alți oficiali din domeniul sănătății publice”, a declarat senatorul, într-un comunicat.

Un document de verificare a faptelor furnizat de un reprezentant al lui Fauci arată că însemnările din jurnal corespund cu ceea ce acesta a declarat public la momentul respectiv. El a afirmat încă din 2021 că și-a păstrat „mintea deschisă” cu privire la posibilitatea ca virusul COVID să fi scăpat dintr-un laborator și a vorbit public la începutul anului 2020 despre transmiterea asimptomatică și lipsa de transparență a Chinei, tocmai aspectele pe care Paul susține că le dezvăluie jurnalul.

Fauci și declarațiile lui publice

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., un activist anti-vaccinare și, la fel ca Paul, un critic frecvent al lui Fauci, a declarat luni pentru Fox News că i-a înmânat senatorului documentele de verificare a faptelor după ce le-a găsit pe serverele guvernamentale. Atât Kennedy, cât și Paul au sugerat că mărturia lui Fauci l-ar putea expune la o acuzație de mărturie mincinoasă, în ciuda grațierii preventive acordate de Biden.

Paul s-a angajat de ani de zile să-l vadă pe Fauci la închisoare.

Înregistrările documentează în mare parte aparițiile mediatice ale lui Fauci și faima lui. O analiză a declarațiilor sale publice, furnizată de un reprezentant al lui Fauci, arată că pozițiile lui au fost în concordanță cu jurnalul.

Administrația Trump a adoptat marți o politică care interzice finanțarea federală a cercetărilor privind „câștigul periculos de funcții”, categoria care se află în centrul disputei legate de Fauci.

În aprilie, fostul consilier al lui Fauci, David Morens, a fost pus sub acuzare pentru ascunderea unor documente federale privind granturile de cercetare și originile pandemiei de COVID, deși Fauci nu a fost pus sub acuzare. Biden l-a grațiat preventiv pe Fauci în ianuarie 2025 pentru a-l proteja împotriva „urmăririlor penale nejustificate și motivate politic”.