DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți

Peste 55.000 de studenți străini au absolvit, în ultimii 5 ani universitari complet încheiați (2019-2024), cursuri de licență, masterat și doctorat la universități din România. Cele mai căutate studii sunt cele de medicină, iar, exceptând Republica Moldova, care domină de departe numărul studenților străini, țările care au chiar mii de studenți în România sunt Israel, Franța, Germania, Italia, Serbia, Tunisia, Maroc, Ungaria, Grecia și Ucraina.

Numărul total al absolvenților de studii universitare de licență, care nu dețin cetățenie română a fost în perioada 2019-2024 de 39.649, în timp ce numărul total al străinilor absolvenți de studii universitare de masterat, în aceeași perioadă, a fost de 14.450.

Citește continuarea pe Profit.ro.