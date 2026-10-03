DOCUMENT. Unde construiește Ion Țiriac hotelul de 4 stele din Otopeni: la circa 850 de metri de aeroport, cu acces direct din stația de tren

Hotelul de 4 stele cu 136 de unități de cazare pregătit de grupul Țiriac în Otopeni va fi construit chiar lângă halta Patinoar PO, de pe linia feroviară București Nord-Aeroport Henri Coandă, la circa 850 de metri în linie dreaptă de terminal. Proiectul prevede inclusiv un acces pietonal direct de la peron către intrarea principală a hotelului. În spatele viitorului hotel sunt prevăzute locuințe, iar mai la sud se va dezvolta cea mai mare parte a complexului Țiriac Sports Center, investiție estimată la circa 150 de milioane de euro.

Citește mai departe pe StartupCafe…