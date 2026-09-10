Documentarul ovaționat 25 de minute la Festivalul de Film de la Veneția. „Îi lăsăm pe soldați și ofițeri să vorbească despre ce au făcut”

Un documentar despre un sistem cu inteligență artificială folosit de forțele israeliene în Fâșia Gaza, conform autorilor producției, pentru a ucide civili în masă, a fost ovaționat timp de 25 de minute la premiera sa, joi, la Festivalul de Film de la Veneția, potrivit AFP.

În documentarul lor, intitulat „NAZA”, Yuval Abraham și Rachel Szor folosesc discuții purtate cu 24 de surse diferite din armata israeliană și sectorul de intelligence, care au vorbit cu condiția de a le fi protejată identitatea.

Se crede că ovațiile pe care le-au primit Abraham și Szor timp de 25 de minute reprezintă un nou record la Veneția, după cele de 23 de minute de la un alt film despre Gaza, de anul trecut, menționează AFP.

„Îi lăsăm pe soldați și ofițeri să vorbească despre ce au făcut”, a declarat Abraham pentru AFP.

„Scopul era foarte simplu: voiam să auzim cât mai detaliat cum arătau sistemele de ucidere din Gaza”, a adăugat el.

Numele producției de 80 de minute este inspirat dintr-un eufemism folosit de serviciile secrete israeliene pentru a indica numărul de civili despre care estimează că vor fi uciși într-un atac aerian.

Ofensiva israeliană din Fâșia Gaza a ucis 73.500 de palestinieni și a rănit alți 174.500, începând din octombrie 2023, conform datelor furnizate de Ministerul sănătății din enclava palestiniană, pe care ONU le consideră fiabile.

Campania militară a fost un răspuns la atacul lansat de Hamas asupra Israelului în 7 octombrie 2023, în care au murit 1.219 persoane, conform unui bilanț AFP bazat pe cifre oficiale.

„Este ca un joc video, pentru că totul se face de la distanță”

Bărbații și femeile care apar în „NAZA”, cu vocile și fețele modificate digital, detaliază un sistem bazat pe inteligență artificială, cunoscut sub numele de „Lavender”, care era folosit pentru a identifica persoane în vederea asasinării.

„S-a făcut la scară largă, ca o fabrică”, susține unul dintre ei.

„Lavender” folosește date culese din Fâșia Gaza prin supraveghere în masă. Întreaga rețea de telecomunicații din enclava palestiniană este monitorizată de Israel, pentru a identifica ținte pe baza apelurilor telefonice, a mișcărilor și a interacțiunilor lor.

Alții descriu distrugerea sistematică a locuințelor civile, ignorarea legilor de război și umanitare și o „atmosferă generală” de „ură” față de palestinieni.

„Este ca un joc video, pentru că totul se face de la distanță”, spune la un moment dat o persoană intervievată implicată în identificarea țintelor.

Israelul a negat în mod repetat acuzațiile de crime de război.