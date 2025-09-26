Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului

Trupe chineze defilând în Piața Roșie din Moscova în data de 9 mai 2025, când Rusia a celebrat „Ziua Victoriei” în al Doilea Război Mondial, FOTO: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rusia își transferă din experiența de luptă pentru operațiuni de antrenament a unităților aeropurtate chineze, cruciale pentru a ocupa poziții cruciale în Taiwan în eventualitatea în care Beijingul lansează o invazie asupra țării insulare, relatează The Washington Post, citat de Meduza.

Documentele obținute de grupul de hackeri „Black Moon” și puse la dispoziția jurnaliștilor de la The Post constituie o arhivă de 800 de pagini a cărei autenticitate a fost confirmată independent de „The Royal United Services Institute” (RUSI), cel mai prestigios think tank din Marea Britanie în materie de apărare și securitate.

Documentele indică faptul că, în octombrie 2024, Rusia a fost de acord să vândă armatei chineze 37 de vehicule amfibii ușoare BMD-4M, 11 tunuri antitanc autopropulsate Sprut-SDM1 și 11 transportoare blindate de trupe BTR-MDM. Contractul de echipamente în valoare de 584 de milioane de dolari a inclus și mai multe vehicule de comandă și observare, precum și sisteme de parașută concepute pentru lansarea de încărcături grele.

Dosarele obținute de hackeri descriu de asemenea programe de instruire pentru parașutiștii chinezi în utilizarea armelor și a sistemelor de control, conduse de specialiști ruși, întâi în Rusia și ulterior în China. Documentele documentează mai multe runde de negocieri, inclusiv o întâlnire la Beijing în aprilie 2024.

La acea întâlnire, partea chineză a solicitat Moscovei să accelereze livrarea vehiculelor, să furnizeze toată documentația tehnică și să adapteze armele la nevoile Chinei. „Rusia transferă tehnologii care vor permite Chinei să extindă producția de arme și echipamente militare similare prin localizare și modernizare”, a declarat RUSI după consultarea documentelor.

Rusia instruiește trupe aeropurtate chineze

Rusia a fost de acord să echipeze și să antreneze un batalion aeropurtat chinez și să își împărtășească experiența în lansarea de vehicule blindate, ceea ce, potrivit analiștilor de la RUSI, ar putea crește șansele Beijingului de a cuceri Taiwanul. Analiștii britanici amintesc că țările trec de la exerciții comune simbolice la dezvoltarea de sisteme compatibile și la schimbul de experiență de luptă în zone precum cele pe care China le consideră esențiale pentru câștigarea bătăliei pentru Taiwan.

„Țările împărtășesc preocupări comune în materie de securitate”, a declarat Jack Watling, cercetător senior la RUSI. Raportul RUSI privind acordurile afirmă că antrenamentul și proviziile descrise în documente vor oferi forțelor aeriene chineze „capacități sporite de manevră aer-aer”, care le-ar permite să „atace Taiwanul, Filipinele și alte state insulare din regiune”.

„Lipsa capacității Chinei de a transporta trupe în număr mare și de a oferi sprijin logistic este o slăbiciune, dar dacă Rusia oferă sprijin tehnic, va reprezenta o provocare mai mare pentru Taiwan în prevenirea unei invazii aeriene”, a declarat Su Ziyun, directorul Institutului pentru Studii de Apărare și Securitate Națională, un think tank taiwanez.

Joshua Arostegui, un alt expert în forțele armate chineze, subliniază că Beijingul nu și-a folosit niciodată până acum forțele aeropurtate în luptă.

Kremlinul și Ministerul Apărării din China nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea The Washington Post.

Un oficial taiwanez a declarat sub condiția anonimatului că țara sa monitorizează furnizarea de sisteme de comandă și control aerian dintre Rusia și China, și că forțele armate ale Taipeiului sunt „pregătite să răspundă eficient”.

Xi Jinping a afirmat în repetate rânduri că revenirea Taiwanului la China este un pas crucial pe calea țării sale către „reîntinerire națională”.

Pentru a atinge acest obiectiv, el a ordonat armatei să accelereze modernizarea și să se pregătească să „poarte și să încheie victorios” războaie. Potrivit serviciilor secrete americane și a guvernului taiwanez, China ar putea fi gata să invadeze insula până în 2027, deși experții spun că acesta nu este un termen-limită.