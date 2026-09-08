DocuSign are un competitor local: eSemneaza.ro, aplicația de semnare la distanță construită pentru piața românească

Aceeași tehnologie de sigilare PAdES folosită de marile platforme internaționale, dar cu documente nelimitate, semnare prin SMS inclusă, suport în limba română și prețuri în lei, calibrate pentru firmele de aici. Platforma dezvoltată la București este folosită deja de companii locale cu renume și schimbă regulile pe o piață dominată până acum de giganții din afară.

Piața românească nu mai semnează pe teren străin

Ani de zile, o firmă din România care voia să scape de imprimantă, curier și dosarul cu contracte avea o singură direcție: platformele internaționale. Funcționau, dar cu tot pachetul aferent: prețuri în dolari gândite pentru piața americană, limite stricte de documente, suport în engleză și zero legătură cu specificul legislativ românesc. Piața locală plătea prețul global pentru un produs care nu fusese construit pentru ea.

Situația s-a schimbat. eSemneaza.ro, sistem electronic de semnare la distanță pentru semnarea online dezvoltat la București de o companie cu capital integral românesc, a fost construit de la zero ca răspuns la nevoile reale ale firmelor de aici — de la felul în care semnează angajații de pe șantier sau din teren, până la felul în care arată o factură emisă în lei, cu TVA românesc.

Construit pentru cum lucrează firmele din România

Diferența nu stă în ambalaj, ci în deciziile de produs. Semnarea prin SMS — esențială într-o țară în care mulți angajați și clienți nu folosesc curent e-mailul — este funcție inclusă, nu supliment tarifat per trimitere, cum se întâmplă la platformele internaționale. Suportul este în limba română, de la oameni care cunosc legislația locală, Codul Muncii și practica ITM — nu un chat generic în engleză. Documentele sunt nelimitate pe planurile plătite: fără „plicuri”, fără praguri anuale, fără taxe de depășire. Iar platforma acoperă exact documentele cu care lucrează zilnic o firmă românească: contracte, acte adiționale, decizii AGA, documente SSM, fișe de instruire, adeziuni, dosare de HR.

Ancorarea legală este la fel de locală: platforma este construită pe Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică și pe Regulamentul european eIDAS (UE 910/2014), astfel încât documentele semnate au valoare juridică deplină și sunt admisibile ca probă în instanță — sub legea română, nu doar sub un standard generic global.

Aceeași tehnologie ca marile platforme internaționale

Local nu înseamnă mai puțin sigur — iar aici e punctul în care competiția devine reală. eSemneaza.ro folosește aceleași standarde tehnologice ca liderii globali ai categoriei: fiecare document este sigilat cu tehnologie PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), cu certificat recunoscut de Adobe (Adobe Approved Trust List) — semnătura apare automat ca validă în Adobe Acrobat — și este însoțit de un jurnal de audit electronic care face orice modificare ulterioară instant detectabilă. Pentru documentele sensibile există semnarea avansată cu dublă autentificare: e-mail plus cod unic OTP prin SMS.

Infrastructura este certificată ISO 27001 pentru securitatea informațiilor, datele sunt criptate AES-256 și găzduite conform GDPR. Pe scurt: tehnologie de nivel global, jurisdicție și limbă locale.

Costuri calibrate pentru România, nu pentru Silicon Valley

Aici competiția se tranșează în cifre. Planul Business al eSemneaza.ro costă 25 de lei pe lună per utilizator (fără TVA, cu reducere de 20% la plata anuală) și include trimiteri nelimitate.

Companiile mari au validat deja alegerea

Un competitor local se evaluează după clienții pe care reușește să-i convingă. Printre companiile care folosesc eSemneaza.ro se numără MedLife, Rompetrol, Regina Maria, Superbet, Ringier, Imobiliare.ro, F64 sau Paralela 45 — organizații pentru care valoarea juridică a documentelor și securitatea datelor nu sunt subiecte negociabile și care aveau la dispoziție orice platformă internațională de pe piață.

Un ecosistem de semnare online, nu doar o aplicație

Competitorul local joacă și pe terenul integrărilor. Pentru platformele de HR, software-ul de SSM, sistemele imobiliare sau financiare care vor semnare electronică direct în propriile aplicații, eSemneaza.ro oferă un API de semnătură electronică cu tarifare transparentă: 1 leu fără TVA per document trimis. Orice aplicație românească poate adăuga semnare cu valoare juridică în câteva zile de dezvoltare, fără să devină ea însăși furnizor de servicii de încredere — un model pe care platformele globale îl oferă doar la tarife enterprise.

Testul nu costă nimic: planul gratuit permanent permite cinci documente pe lună — suficient cât să semnezi primul contract în cinci minute și să vezi sigiliul PAdES pe documentul final.

Concluzia

Piața semnării electronice din România a intrat într-o etapă nouă: cea în care giganții internaționali au, în sfârșit, un competitor construit aici, pentru firmele de aici. Aceeași tehnologie, aceeași valoare juridică, dar cu SMS inclus, suport în română, facturi în lei și un preț care respectă realitatea economică a pieței locale. Pentru antreprenorul român, alegerea nu mai este între „soluția globală” și „compromisul local” — este între un produs generic scump și unul construit exact pentru el. Iar banii plătiți pe abonament rămân, de data aceasta, în economia românească.

Articol susținut de eSemneaza.ro