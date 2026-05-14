Doi copii au căzut într-un lac la Chitila. Unul dintre ei a fost dus la spital cu elicopterul, celălalt este resuscitat

Doi copii au căzut joi după-amiază într-un lac din localitatea Chitila, județul Ilfov. Unul dintre ei a fost scos la mal, fiind conştient și dus la spital cu elicopterul SMURD, dar celălalt este inconștient și supus manevrelor de resuscitare, anunță ISUBIF.

„La sosirea primelor echipaje de intervenție prima persoană era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale”, a transmis ISUBIF.

Copilul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD.

„Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconștientă. În momentul de față se fac manevre de resuscitare”, a transmis ISUBIF.

ISUBIF a intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractată de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și 2 echipaje de prim ajutor.