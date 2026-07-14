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Actualitate

Doi cunoscuți sociologi explică cine ar fi câștigătorii anticipatelor și cum poate influența Călin Georgescu alegerile. Partidul-surpriză cu care rezonează tinerii 

Ruth Novacovici
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Alegerile anticipate ar putea schimba radical raportul dintre PSD și AUR, afirmă doi cunoscuți sociologi din România, intervievați de HotNews.

  • Numărul românilor care doresc anticipate crește direct proporțional cu numărul politicienilor care promovează această soluție, constată Remus Ștefureac, șeful INSCOP.
  • Dacă ar fi să reținem ceva este că votanții partidelor anti-sistem sunt mult mai disciplinați și susțin teza propriului partid, afirmă Cristian Andrei, fondatorul Agenției de Rating Politic.
  • Condițiile în care influența lui Călin Georgescu ar fi semnificativă în ceea ce privește rezultatele.
  • Care ar putea fi clasamentul partidelor dacă s-ar organiza anticipate.

„S-a activat destul de mult public pe fond de criză, asta e important”

– În urmă cu două luni, 41% dintre români susțineau alegerile anticipate, potrivit INSCOP. Vă așteptați ca acest procent să fi crescut sau să fi scăzut? 